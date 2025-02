Johannes Bö vyhrál i stíhačku, další stříbro Američana. Slaví také Němka

Biatlonista Johannes Thingnes Bö na mistrovství světa v Lenzerheide vyhrál po sprintu i stíhací závod a získal rekordní 12. individuální titul. Na překvapivé druhé místo ze sprintu navázal dalším stříbrem Američan Campbell Wright. Na bronzovou pozici se posunul z 15. příčky Francouz Eric Perrot. Z českých biatlonistů dnes dojel jako první do cíle Vítězslav Hornig, polepšil si o sedm míst na 22. příčku. Ženskou stíhačku vyhrála Franziska Preussová, měla téměř čtyřicetisekundový náskok na druhou Elviru Öbergovou. Na šampionátu ve Švýcarsku zapsala svou druhou medaili.

Jednatřicetiletý Bö se loučí na vrcholu. Dnes sice dvakrát minul, ale o vedení ani na chvíli nepřišel. Dvaadvacetiletý Wright na něj s jednou chybou ztratil v cíli 8,6 sekundy. Perrot rovněž musel na jedno trestné kolo, ale s přispěním nejrychlejšího běhu snížil své manko na 20,8 sekundy.

Hornig udělal dvě chyby vleže, ale vestoje byl přesný a posunul se na pozici nejlepšího Čecha. O místo za ním dojel Michal Krčmář, jenž po třech trestných kolech zůstal na 23. příčce, z níž vyjížděl. Jonáš Mareček odstřílel bez chyby, posunul se o devět pozic a byl devětadvacátý.

Německo slaví na MS třetí cenný kov z dosavadních čtyř závodů. Po bronzu a stříbru tentokrát bralo zlato, o které se postarala Franziska Preussová. Třicetiletá hvězda na střelnici ani jednou nechybovala. Dominantnější vystoupení si představíte stěží.

Žena, která s 879 body vládne Světovému poháru, bere z mistrovství světa desátou kariérní medaili. Sedmkrát se dostala na bednu díky úspěšným týmovým štafetám, v individuálních závodech se dosud na nejvyšší stupínek nevyšvihla.

To se ale změnilo v Lenzerheide, kde stříbro z pátečního sprintu umocnila zlatem. Výtečně si vedla i druhá Elvira Öbergová. Švédka, jež startovala z desáté příčky, minula jediný terč z dvaceti a po dramatickém finiši uzmula stříbro. Těsně přemohla novopečenou zlatou medailistku ze sprintu Justine Braisazovou-Bouchetovou.

Zklamaná byla obhájkyně zlata z posledních dvou stíhacích závodů na světových šampionátech. Francouzka Julia Simonová dojela dvanáctá, přičemž při střelbě zaváhala šestkrát. Vyhořela při druhé položce vleže, po níž musela na tři trestná kola.

Ze dvou českých reprezentantek na startu si lépe vedla šestatřicátá Jessica Jislová. Na střelnici minula jednou, oproti sprintu si tak polepšila o osmnáct pozic. „Se střelbou spokojená jsem, ta jedna rána byla špatně najetá. Malinko mě mrzí, ale pak na druhou stojku jsem už byla taková rozklepaná, takže jsem hodně ráda, že jsem ji udržela. Lyže ale mám s velikým otazníkem. Budeme si to muset fakt hodně vyhodnotit,“ uvedla Jislová v rozhovoru pro Českou televizi.

Podstatně horší náladu měla Lucie Charvátová. Českou reprezentantku od lepší než padesáté příčky zastavilo osm netrefených terčů. „Bojím se, že se střelnicí tady se trošku nekamarádím,“ pokrčila rameny.

„Myslím si, že je to vlivem toho dlouhého sjezdu před střelnicí, protože už v sobotu jsme trošku řešili rozklepané nohy, což můžu potvrdit. Mám je po tom dlouhém sjezdu rozklepané, nejsou v tom tempu. Absolutně mi to tady nesedí,“ hlásila.

„Zkouším už ledacos, v závodě si ale netroufnu dělat věci, které mi v tréninku napadají a mohly by pomoct. Vždycky se držím raději toho, co umím, ale bohužel nevím, jak lépe si pomoct,“ dodala Charvátová.

Ženy půjdou znovu do akce v úterý, kdy je čeká vytrvalostní závod.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 32:26,9 (2 tr. okruhy), 2. Wright (USA) -8,6 (1), 3. Perrot (Fr.) -20,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -36,7 (0), 5. Giacomel (It.) -54,0 (2), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:16,6 (5), ...22. Hornig -2:45,0 (2), 23. Krčmář -3:03,4 (3), 29. Mareček (všichni ČR) -3:42,6 (0).

Ženy (10 km): 1. Preussová (Něm.) 26:58,9 (0), 2. E. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -40,9 (3), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -1:02,2 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:28,3 (4), 6. Minkkinenová (Fin.) -1:41,1 (2), ...36. Jislová -4:03,9 (1), 50. Charvátová (obě ČR) -5:36,9 (8).