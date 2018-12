Moravec dojel ve stíhačce v Novém Městě osmnáctý. Opět vyhrál Nor J. Bö | iSport.cz

Moravec musel na čtyři trestná kola a oproti sprintu si polepšil o pět míst. Michal Krčmář udělal na střelnici sedm chyb a klesl z 20. na 32. místo. Junior Jakub Štvrtecký nezvládl položky vstoje, obsadil 49. příčku a nedočkal se prvních bodů v kariéře.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 31:59,0 (4), 2. Loginov (Rus.) -6,2 (4), 3. T. Bö (Nor.) -23,9 (1), 4. Desthieux -29,2 (2), 5. M. Fourcade (oba Fr.) -57,3 (0), 6. Pidručnyj (Ukr.) -1:12,6 (1), 7. Fillon Maillet (Fr.) -1:17,7 (3), 8. Eder (Rak.) -1:23,7 (2), 9. Bjöntegaard (Nor.) -1:35,0 (4), 10. Samuelsson (Švéd.) -1:47,1 (2), ...18. Moravec -2:35,4 (4), 32. Krčmář -3:38,4 (7), 49. Štvrtecký (všichni ČR) -5:28,5 (7).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 368, 2. Loginov 286, 3. Guigonnat (Fr.) 249, 4. Eder 239, 5. M. Fourcade 231, 6. Desthieux 230, ...15. Krčmář 149, 26. Moravec 104.

Ženská stíhačka odstartuje v 17:00. Na desetikilometrovou trať se vydají i Veronika Vítková, Lucie Charvátová a Eva Puskarčíková.

