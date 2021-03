Moravcův dojemný konec: slzy i objetí s manželkou, Jágr slíbil elektrokolo

Už dva týdny předem bylo jasné, že tohle bude emoční bomba. Takto úspěšní sportovci totiž nekončí kariéru každý den. V neděli ji v Novém Městě na Moravě definitivně uzavřel Ondřej Moravec . Před prázdnými tribunami. Ale za to s velkým překvapením. „Takhle jsem si už dlouho nepobrečel,“ přiznal poté, co na něj za cílovou páskou čekala celá rodina a dlouze se pak objímal s dcerkou Rozálkou. Vzkazy mu poslala i řada sportovců, třeba Jaromír Jágr.

Úplně poslední závod Ondřeje Moravce v jeho úspěchy nabité kariéře? Smíšená štafeta ve dvojici s Lucií Charvátovou. I když tito dva nebojovali o medaile, o napětí nebyla nouze. Proč? Chvíli to vypadalo, že budou dostiženi o kolo, a tím pádem staženi ze závodu. K tomu naštěstí nedošlo, takže si mohl Moravec svůj poslední závod vychutnat i s protnutím cílové pásky.

Než přijel na poslední mezičas, nastoupili Češi do cílové rovinky, kde si se všemi plácl, když kolem nich projížděl do cíle, kam dovezl české duo na 17. místě.

Už když se k cíli blížil, bylo mu jasné, že teď přijde ta chvíle, kdy se slzám neubrání. Čekalo tam na něj obrovské překvapení. Ačkoliv už před prvním SP v Novém Městě na Moravě sám hlásil, že rodina na jeho rozlučce nebude, aby hlavně děti nemusely na testy, manželka Veronika s pětiletou Rozálkou a dvouletým Ondrou si tak velký okamžik v životě táty nenechali ujít.

Hned se na něj vrhli, dlouho pak byl v objetí s dcerkou, do očí mu kanuly slzy. Poté jej objala i manželka, nechyběli ani rodiče Pavel a Magda.

„Bylo to strašný překvapení, už dlouho jsem si takhle nepobrečel. V tuto chvíli mi to nedochází, není to až tak emočně silný, ale co bylo tam, jsem nečekal a ještě teď mi buší srdce,“ vyznal se jen chvíli poté Moravec v rozhovoru pro ČT.

Když se přesunul zpět k týmu, přišli se s ním rozloučit a poplácat ho po zádech také členové zahraničních týmů. A slzavé objetí přišlo od reprezentačních kolegyň. Při jmenování všech, kdo se s ním přišli rozloučit, bychom tady byli dlouho. Zkrátka byli tam všichni, kteří přes covidová opatření mohli.

Následovalo focení a nechyběl ani tradiční český hobl, kdy se „oslavenec“ několikrát proletěl vzduchem.

Šmicer, Jágr, Špotáková či Váňa

Že nemohli být všichni na stadionu vůbec nevadilo. Úspěšné osobnosti českého sportu poslaly Moravcovi vzkazy prostřednictvím obrazky České televize. Ještě než se na ně ale podíval, dostal pořádnou sprchu šampaňským od kolegů v čele s Michalem Krčmářem.

Ten sám byl hodně dojatý, po smíšené štafetě ani pořádně nemohl mluvit, jak jej přemáhal pláč. „Od soboty se nedokážu vůbec zkoncentrovat, pro mě to jsou velice emotivní dva dny. Ondra by si zasloužil mnohem víc, tyhle prázdné tribuny jsou na nic, ale prostě to tak je. Snažíme se dělat maximum, abychom se s ním rozloučili se ctí. On, Jarda Soukup, Michal Šlesingr mě vytáhli nahoru, vydláždili mi cestu, já jsem po ní jen šel. Ondra je poslední Mohykán, který se mnou byl. Chvěje se mi hlas, když musím říct, že odchází. Přeju mu, ať se mu daří,“ soukal ze sebe Krčmář.

Když byla řeč o Šlesingrovi, který se před rokem loučil stejně Moravec před prázdnými tribunami... Svému teď už důchodovému parťákovi dal dobré rady. „Jestli tě Bimbas skropil šampaňským tak jako mě loni, nezapomeň hned zítra ty věci vyndat a hodit do pračky, protože jinak to fakt nedáš. Druhá věc: konečně můžeš zjistit na lyžích, na co jsou ty díry ve špičkách. Namlať někam hřebíky a pověst to. A třetí věc: dej si ještě posledního šlofika po obědě, protože pak už tě doma šetřit nebudou.“

Mezi gratulanty ke skvělé kariéře pak postupně byli i bývalý fotbalista Vladimír Šmicer, který Moravcovi doporučil, ať si první den v důchodu užije s rodinou. Josef Váňa ho zase uklidnil: „Neboj se důchodu. Nic neděláš, jenom do toho kecáš mladým. A kdyby ses nudil, kup si mladýho koně, a máš na pár let o zábavu postaráno.“

Z aktivních olympijských medailistů se pak o slovo přihlásila třeba oštěpařka Barbora Špotáková. „Chtěla bych ti moc poblahopřát k bohaté kariéře, několikrát jsi prokázal, jaký seš borec. Doufám, že tyhle vlastnosti využiješ v novém zaměstnání a budeš rozdávat lidem radost tak jako doteď.“

Biker Jaroslav Kulhavý ho zase vyzval, aby se s ním co nejdřív přijel projet na horském kole. Judista Lukáš Krpálek a snowboardkorsařka Eva Samková mu poděkovali za vše, co dokázal.

S originálním vzkazem nakonec přišel Jaromír Jágr. „Cože?! Ty chceš skončit ve 36 letech? Myslíš to vážně?!! Dobře, ale kdyby ses někdy rozhodl vrátit a chtěl se dostat do formy, přijeď, půjčím ti své elektrokolo.“

Tomu se Moravec od srdce zasmál a prozradil své plány na nacházející dny. „Strašně se těším domů. Několik dnů zpět mi Roza říkala, že byli na klacky a budeme opíkat buřty, takže mi nic jinýho nezbývá.“