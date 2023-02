Doma bude hlasito, těší se Davidová na atmosféru. Po MS byla u koní

Sprint, stíhací závod a mix štafety. Takový program čeká biatlonistky a biatlonisty od tohoto čtvrtku při zastávce Světového poháru v Novém Městě na Moravě. V domácím ženském týmu nebude chybět ani jeho největší hvězda Markéta Davidová. Ta také předvedla nejlepší české výkony na nedávném mistrovství světa v Oberhofu, když skončila pátá v závodu s hromadným startem a šestá byla ve sprintu.

Po MS ale potřebovala odpočinek, aby se dostala z drobného nachlazení. „Nemělo to ale vliv na přípravu. Spíš mi to dalo signál, abych zvolnila a odpočinula si. Takže jsem byla u koní, trávila čas s rodinou a taky trénovala. Víc jsem toho nestihla,“ prozradila slečna, který nyní ve volných chvílích také dělá kurz fyzioterapie koní.

K cílům a hlavně pak umístění v závodech ve Vysočina areně nechtěla být příliš konkrétní. „Každý závod je jiný, vždy se začíná od nuly a to, jak jsem závodila naposledy, nic neříká o tom, jak dopadnu teď,“ řekla závodnice, která se při MS nejprve necítila příliš dobře běžecky, ale ke konci už se začala rozjíždět.

„Chci tady dobře zastřílet a mít dobrý pocit z běhu, z hlediska umístění konkrétní nebudu,“ dodala Davidová.

Poslední závody na Vysočině se kvůli covidovým opatřením konaly bez přítomnosti diváků. Když v úplně prvních kláních bez nich skončila Davidová v Novém Městě na Moravě v roce 2020 třetí ve sprintu, moc si to užít nemohla. „Byl to první závod bez diváků v nejisté době a nikdo nevěděl, co nás v dalších týdnech čeká,“ zavzpomínala na tuto dobu.

Prázdné tribuny už teď ale rozhodně nehrozí, ba naopak, některé dny jsou vyprodané a závodníci se tak znovu těší na pořádný hukot. „Je tady nový tunel a pozměněné tratě, vím, že tu bude pořádně hlasito. Bouřlivou atmosféru čekám hlavně na stadionu. Tribuny jsou relativně blízko střelnice a bude to určitě bláznivé,“ těší se Davidová.