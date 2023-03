Jislové návrat: Měla jsem černo před očima. Těšila se, až si lehne do sněhu

Je to pro ni těžká sezona. Na samotném začátku se hledala běžecky i střelecky. Když už Jessica Jislová našla bývalou skvělou střeleckou formu, přišly zdravotní potíže. Ty ji pustily zpět do závodů až nyní v Novém Městě na Moravě. Bouřící domácí davy si nechtěla nechat ujít, a tak i bez pořádného předchozího tréninku vyrazila v pátek do sprintu. „Před cílem už jsem měla černo před očima a těšila jsem se, až si lehnu do sněhu,“ usmála se Jislová.

Za normálních okolností by to pro ni příliš uspokojivý výsledek nebyl. Biatlonistka Jessica Jislová skončila v pátečním sprintu v Novém Městě na Moravě 44., tedy mimo bodované pozice. Jenže po víc než pětitýdenní pauze, ke které ji donutily potíže s mezižeberními svaly, byla ráda, že už nemusí sedět jen doma u televize.

Ale nešlo rozhodně o jednoduchý návrat. „Na trati to bylo hodně náročné, tam je vidět, že jsem teď měla pauzu. Ale o dost víc jsem se bála střelby, protože jsem dlouho nestřílela v žádné zátěži. Jsem moc ráda za to, jak jsem si to zvládla pohlídat. Jsem naprosto spokojená, odvedla jsem to, na co teď mám a budu se snažit to v příštích pár závodech vylepšit,“ hodnotila svůj výkon.

Podobného názoru byl také asistent trenéra žen Jiří Holubec. „Jediná Jess ve sprintu střílela za nula, ta je ale po pauze. Ztratila zase vše na trati, ale to se dalo čekat. Měsíc netrénovala. Na střelnici to zvládla,“ řekl kouč.

Položku vleže odbavila rychle, patřil jí desátý nejrychlejší střelecký čas. Vestoje už ale byla pomalejší. „Na ležku jsem měla úplně vypnutou hlavu a odvedla jsem ji úplně správně. Na stojku jsem přijela ve větší zátěži, než co bych teď zvládla, takže jsem musela střílet trochu pomaleji. Ale jsem hrozně ráda, že tam všechny rány padly,“ těšilo Jislovou.

Jedním z důvodů, proč se chtěla vrátit už nyní, i když stále ještě úplně bez potíží není, bylo domácí prostředí zase konečně s bouřícími davy fanoušků. „Atmosféra je tu super. Jsem za to hrozně ráda, protože jsem aspoň neslyšela sebe, jak tam hekám do kopců a neměla jsem čas přemýšlet nad tím, jak moc nemůžu. Lidi mě vyhnali každý kopec nahoru a já pak odpočívala ve sjezdu,“ popisovala osmadvacetiletá biatlonistka.

Když přijela do cíle, stejně jako všechny ostatní Češky, ji k pásce poháněl neskutečný rámus a povzbuzování tribun. „I to trochu pomohlo, ale to už jsem měla spíš černo před očima a těšila jsem se, až si lehnu do sněhu.“

Díky 44. místu si zajistila start v sobotním stíhacím závodu. Krátce po sprintu ale ještě nedokázala říci, zda do něj nastoupí. „Pokud bude všechno v pohodě a s trenéry usoudíme, že je to dobrý nápad, tak jo. A moc ráda. Ale ještě uvidíme, bude záležet na mém pocitu,“ řekla rodačka z Jablonce nad Nisou.

„Sedneme si a probereme to. Musí si říct, jak se cítí, zda to má cenu, nebo si raději potrénuje. Potřebujeme, aby byla dál připravená. Musí také říct fyzioterapeut Roman Karpíšek, jak jsou na tom její záda a podle toho se rozhodneme,“ potvrdil i Holubec.

Stíhací závod žen startuje v sobotu v 15.45. Předcházet mu bude stejný závod mužů (od 13.50) a předání bronzových medailí ženské štafetě z olympijských her v Soči 2014.