Sprint v Pokljuce vyhrál Johannes Boe. Z Čechů byl nejlepší desátý Krčmář

Z českých biatlonistů bodoval už jen dvacátý Ondřej Moravec s jednou chybou na střelnici. Do nedělní stíhačky se vešli ještě 47. Michal Šlesingr a padesátý Tomáš Krupčík. Adam Václavík měl dvě chyby na střelnici a byl až 69.

Stříbrný olympijský medailista ze sprintu v Pchjongčchangu Krčmář startoval s číslem osm, po projetí cílem vedl a poslal polibek do kamery. Spokojený mohl být se střelbou, v které zvládl bezchybně obě položky, a relativně i s během. Na lyžích v posledním kole dokonce dojel Francouze Martina Fourcada.

Z čela ho sesadil jiný Francouz Simon Desthieux, ten se však nakonec nevešel ani na stupně vítězů. Do stíhačky Krčmář vyrazí s odstupem 42,5 sekundy za vítězným Norem.

V sobotu je v Pokljuce na pořadu sprint žen i s Markétou Davidovou, třetí z vytrvalostního závodu. V neděli poběží obě kategorie stíhací závody.

SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko):

Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö (Nor.) 23:46,3 (1 tr. okruh), 2. Guigonnat (Fr.) -16,1 (0), 3. Loginov (Rus.) -16,4 (0), 4. T. Bö (Nor.) -31,2 (1), 5. Doll (Něm.) -32,5 (0), 6. Pettersen (Nor.) -32,9 (0), 7. Desthieux (Fr.) -35,1 (2), 8. L'Abee-Lund (Nor.) -35,8 (1), 9. Eder (Rak.) -35,9 (0), 10. Krčmář -42,5 (0), ...20. Moravec -1:06,0 (1), 47. Šlesingr -1:47,5 (1), 50. Krupčík -1:51,5 (2), 69. Václavík (všichni ČR) -2:12,4 (2).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 26 závodech): 1. J. T. Bö 96, 2. Guigonnat 88, 3. Eder 80, 4. M. Fourcade (Fr.) 77, 5. Loginov 60, 6. Samuelsson (Švéd.) 59, 7. Krčmář 57, ...24. Moravec 32.