Stíhačka bez úspěchu, pohoršil si Krčmář, propadly i biatlonistky

Krčmář ztratil zhruba 20 sekund hned při první střelbě, i když trefil všechny terče. "Zahákl si hůlky o mířidla a nešlo mu to sundat. Asi nevěděl přesně, co se stalo. Než to rozklíčoval, co kde bylo špatně, tak to trvalo nějakou dobu. Pak si ještě vyhodil náboj. To je bohužel stejné, jako kdyby běžel trestné kolo," popsal jeho potíže v České televizi trenér mužů Zdeněk Vítek.

Jedinou chybu udělal Krčmář při závěrečné položce, ale na trati se mu nevedlo. Měl až 36. běžecký čas a propadl se do druhé desítky. Ještě pomaleji běžel Ondřej Moravec, kterého na začátku SP v Pokljuce postihly střevní problémy. Kvůli 45. běžeckému času navzdory čisté střelbě klesl z 20. místa po sprintu o tři příčky.

Tomáš Krupčík obsadil stejně jako ve sprintu 50. pozici. Michala Šlesingra, který byl ve sprintu na 47. příčce, trenéři do stíhačky nenasadili. Chtěli ho šetřit po jeho zdravotních problémech v přípravě.

Stíhacímu závodu dlouho suverénně vládl Johannes Boe. Situaci si ale hodně zkomplikoval při poslední střelbě, kdy netrefil poslední dva terče. Dotáhli se na něj Rus Alexandr Loginov a Francouz Fillon Maillet. Loginov o šanci na vítězství přišel klopýtnutím a pádem těsně před nájezdem do cílové rovinky. Francouz Quentin Fillon Mallet na norského biatlonistu v závěru mocně dotíral, ale už ho nepředstihl.

Stíhačka se nevydařila vítězi posledních sedmi ročníků SP Francouzi Martinu Fourcadeovi, který byl po závěrečné střelbě se čtyřmi chybami na 29. místě a pak ze závodu odstoupil.

Puskarčíková o šanci na výrazný posun vzhůru přišla hned při úvodní položce, kdy dvakrát minula. Veronika Vítková sice udělala celkově jen jednu chybu, ale pokračovalo její běžecké trápení. Noc před závodem přitom kvůli ztracené běžecké formě strávila o 900 výškových metrů níže u jezera Bled. "Není to ona, je to pro nás celé záhada. Museli jsme něco zkusit," vysvětloval tento krok trenér Egil Gjelland.

Vítková si dojela alespoň pro bod za 40. místo. Česká hrdinka vytrvalostního závodu Markéta Davidová a Jessica Jislová skončily na chvostu startovního pole.

Mäkäräinenová byla stejně jako ve sprintu bezchybná a soupeřkám nedala šanci. Italka Dorothea Wiererová na ni sice při každé zastávce na střelnici pár sekund stahovala, ale na trati se jí zase rychlá Finka vzdalovala. Třetí místo ve finiši vybojovala Slovenka Paulina Fialková.

Biatlonový Světový pohár bude pokračovat příští týden v rakouském Hochfilzenu.

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J. T. Boe (Nor.) 30:20,4 (3), 2. Fillon Maillet (Fr.) -0,1 (0), 3. Loginov (Rus.) -1,9 (1), 4. Eder -16,1 (0), 5. Eberhard (oba Rak.) -25,0 (1), 6. T. Bö -28,6 (1), 7. L'Abee-Lund (oba Nor.) -32,9 (1), 8. Hofer (It.) -41,3 (2), 9. Weger (Švýc.) -41,7 (2), 10. Guigonnat (Fr.) -53,0 (3), ...17. Krčmář -1:34,2 (1), 23. Moravec -2:00,0 (0), 50. Krupčík (všichni ČR) -4:26,5 (3).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 26 závodů): 1. J. T. Boe 156, 2. Eder 123, 3. Guigonnat 119, 4. Loginov 108, 5. Fillon Maillet 93, 6. T. Bö 87, ...9. Krčmář 81, 25. Moravec 50.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Mäkäräinenová (Fin.) 29:16,9 (0), 2. Wiererová (It.) -41,3 (0), 3. P. Fialková (SR) -59,2 (0), 4. Vittozziová (It.) -1:01,5 (0), 5. Roeiselandová (Nor.) -1:22,1 (1), 6. Eganová (USA) -1:22,4 (1), 7. Krjuková (Běl.) -1:26,6 (0), 8. Starychová (Rus.) -1:35,6 (0), 9. Preussová (Něm.) -1:43,7 (1), 10. Pavlovová (Rus.) -1:48,4 (0), ...35. Puskarčíková -3:25,8 (3), 40. Vítková -3:38,9 (1), 49. Davidová -5:01,8 (5), 55. Jislová (všechny ČR) -5:52,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 26 závodů): 1. Wiererová 144, 2. Mäkäräinenová 131, 3. P. Fialková 129, 4. Vittozziová 121, 5. Hojniszová (Pol.) 104, 6. Džymová (Ukr.) 98, ...18. Davidová 57, 29. Puskarčíková 40, 48. Jislová 10, 54. Vítková 4.