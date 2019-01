Davidová? Je to překvapení. Soupeřky už o ní dobře vědí, říká Holubec | iSport.cz

Jak jste tedy prožíval to poslední kolo a jízdu Laury Dahlmeierové, která mohla Markétu Davidovou ještě sesadit?

„Bylo to dramatické, ale zároveň jsme věděli, že Markéta jela to poslední kolo velmi dobře. A jen jsme vlastně čekali, co se bude dít dál. Ta Laura tam sice fakt zlobila, tím, že jela poslední nebylo nic jistého, ale už i ten první mezičas na posledním kole ukázal, že začala ztrácet. To jsme si tedy říkali, že to asi neudrží… A nakonec to tak i dopadlo.“

Čili vítězná radost pak vypadala jak? Přeci jen jde o první české vítězství v SP po dvou letech.

„No, nejdřív jsme byli pěkně vyvalení. Zprvu jsme si říkali, že to po těch jejích položkách bude super výsledek, ale jak se to přibližovalo čím dál víc… Bylo to krásné překvapení.“

Stihl jste pak i Davidové něco v cíli říct?

„Moc ne. Mluvil jsem s ní jen chvíli, protože šla na tiskovku a na doping. Když se ale šla vyklusat, říkala, že ji z lyžáků pak i v cíli bolela chodidla. Nedivím se. Podklad je tu tvrdý a dostala zabrat.“

Slíbil jste jí pak něco i za odměnu?

„Ne, ještě ne. Ale musíme něco vymyslet.“ (směje se)

Co pak říct i k té její střelbě, byla sice pomalá, ale rány byly vypracované?

„Ano, měla všechny rány pěkně, byť ten čas byl pomalý. Tohle se musí do budoucna určitě ubrat. Na druhou stranu teď zvolila bezpečnou variantu, protože ta rychlost střelby by u ní šla určitě na úkor přesnosti. Budeme to však výhledově řešit.“

Vidíte však na ní oproti začátku sezony střelecký posun v přesnosti?

„Ano, ta výkonnost je lepší. Teď se jen postupně bude pracovat na rychlosti, ale to chce čas.“

A je to též prokázání toho potenciálu, který v ní dřímá? Na to, že je teprve první rok absolutně mezi elitou po příchodu z juniorek?

„Rozhodně, ona je velký talent. Má cit na lyžích a je to obrovská naděje. K tomu není co dodat.“

Může ji navíc tento úspěch i uklidnit do dalších závodů? Že je to další závod, v němž ukázala, že tu střelbu v sobě přeci jen také má?

„Ano a ona navíc ví, že když bude dobře střílet, tak že tam někde v popředí bude. Ví, že na to má. To, že tedy teď dokázala dát dvě nuly je pro ni povzbuzení i jistota. Samozřejmě každý závod je jiný a ona teď pojede ve stíhačce s jedničkou, takže tam bude nápor a můžou se vyskytnout chyby, ale to teprve uvidíme.“

Na druhou stranu, už i ostatní elitní závodnice jako Mäkäräinenová, Dahlmeierová či Kuzminová s ní musí již počítat, že?

„Já myslím, že už to sledují déle, a když se podívají na běžecké časy, vědí, že už tam někdo zlobí. V takovou chvíli stačí jen se trefit a je tam. To už ony moc dobře věděly… A teď to poznaly ještě víc.“