Tajemství Davidové. Jak jí chystají lyže? Na trati někdy už v šest ráno | iSport.cz

Tou hláškou po závodech to občas vše shrnou. „Chtěl bych poděkovat servisu za dobře připravené lyže.“ Jedna věta. Jedno gesto vděku. Co si ale pod tím představit?

Zkusme si to přiblížit na aktuálně nejrychlejší české biatlonistce, mladičké Markétě Davidové. „Makula? Oproti ostatním jezdí jen na jiné značce lyží, ale jinak je příprava stejná jako u všech dalších,“ tvrdí šéf českých servismanů Tom Žídek.

SERVISMANI ČESKÉHO TÝMU Tom Žídek - šéf servismanů Milan Faltus Martin Kalous Šimon Kubina

Konkrétnější moc být nechce. Příprava lyží a mázy je jeho know how. A to si chrání. I proto často tvrdí: „Náš recept? Prostě makáme. V našem systému je asi deset nebo patnáct bodů, které se musí dát dohromady.“

Jít do kuchyně a vyžádat si recept na kvalitní materiál je ale proces. Proces, který začíná, když ještě samotní biatlonisté spí. Ve chvíli, kdy závody začínají už před polednem, musí být servismani na trati v šest ráno, pět hodin před startem.

O snídani (často míchaná vajíčka) se postará řidič kamionu, začíná se prohlídkou trati a do toho se neustále hlídá počasí. Sám Žídek má v telefonu řadu meteorologických aplikací. „Počasí sledujeme prakticky pořád. Hodně se koukám na to, jak jdou fronty. Jestli bude pršet, sněžit,“ přemítá Žídek.

Načež jsou tu lyže, struktury, vosky a právě počasí rozhoduje o tom, s jakými typy se pak pracuje. „Mám poměrně obsáhlou databázi a na základě toho vybíráme tu nejlepší variantu pro daný den a dané podmínky,“ říká Žídek. Mazání a struktury spadají hlavně na něj a Milana Faltuse. Druhé duo Martin Kalous a Šimon Kubina má zase více na starosti finální testování. „Co se pak Markéty týče, má tak dvacet, dvacet pět párů lyží. Není ale něco, co by jí sedělo víc nebo míň. Jako závodnice je ona lehká, ale jede super, ať sněží nebo je jen zima,“ přemítá Žídek.

Pro každého biatlonistu se testuje v daný den šest až osm párů. Když se podmínky mění, tak i deset. Testovacích párů proto může být za den padesát, načež Kubina s Kalousem (tři hodiny před startem závodu) najedou zhruba 30 kilometrů. Po konzultaci s trenérem se pak většinou výběr zredukuje na dva páry.

A až daný závodník na trati řekne, které sedí víc, informace se vysílačkou předá do kamionu, kde se danou mázou nachystají i závodní lyže. Ty pak musí být k dispozici minimálně 15 minut před startem každého biatlonisty. „Po závodě se musí všechny lyže včetně těch testovacích takzvaně vynulovat a připravit na další den. Zároveň už si děláme hrubý výběr toho, co bychom mohli potřebovat. Ráno pak uděláme finální výběr a jedeme zase nanovo,“ vypráví Žídek s tím, že servismani stráví průměrně na stadionu deset hodin denně.

„Máme takový standard: Češi jsou na stadionu jako první a odcházejí jako poslední. Jsme totiž jenom čtyři. U velkých týmů už je přitom standardní mít šest servismanů,“ dodává Žídek.

Jak jejich alchymie zafunguje dnes na úvod posledního SP v sezoně, sprintu žen v Oslu? A řekne pak Davidová v cíli i tu pochvalnou formulku, kterou tuhle dřinu za oponou připomene?

Markéta bude vaše hvězda, věří slavná Švédka

Na svém kontě má 12 individuálních triumfů v SP, zlato z MS nebo i ZOH. Už osm let ale sleduje biatlon jen z dálky. „Máme to doma pestré. Fandíme Švédsku, Česku i Kanadě,“ říká Carin Olofssonová Zideková, švédská exšampionka a manželka česko-kanadského servismana Toma Žídka. Vedle Hanny Öbergové proto věří i Markétě Davidové.



Jak je to s vámi? Jedete se občas projet na lyže a zastřílet na terče?

„Jak se to vezme. Pracuji nyní jako lyžařská trenérka juniorek na sportovní škole, takže ano, občas si trochu zalyžuju. Ale spíš stojím opodál, radím, povzbuzuju nebo filmuju techniku.“



Pod vašima rukama tedy prochází následovnice olympijské šampionky Hanny Öbergové?

(směje se) „To ne, trénuju jen běžecké lyžování, takže spíš hledám novou Charlotte Kallaovou.“



Jak tedy vnímáte, coby bývalá úspěšná závodnice, nástup vaší nové biatlonové generace?

„Je to skvělé vidět Švédy zase na špici. A není to jen o Hanně Öbergové nebo Sebastianu Samuelssonovi. Těch nadějí, které mohou být nahoře, je víc. Celý ženský tým teď vypadá silně.“



Zatímco takoví Češi jsou v přechodové fázi obměny. Co udělat teď, aby byli brzy zase tam, kde teď vy?

„Tohle je věc času a generační změny. Věřím, že u vás bude za pár let také něco podobného. Určitě vás čeká světlá budoucnost. Máte tam Markétu Davidovou, která bude vepředu a obecně platí, že když je někdo nahoře, ti další k němu brzy přibudou.“



Co tedy říct z vašeho pohledu k Davidové?

„Na první pohled je velmi talentovaná. A v příštích letech bude zajíždět opravdu dobré výsledky.“



Jak moc vy sama teď sledujete po konci aktivní kariéry biatlon?

„Snažím se, jak to jde, ale máme také malé děti a ty také chtějí dělat jiné věci. Syn Liam například hraje hokej, je brankář, takže koukáme doma i na hokej.“



Do toho pak máte i manžela pořád pryč, když jezdí s českým týmem coby servisman, že?

„Ano, někdy si přeju, aby měl den o dvanáct hodin víc, abych toho víc stihla. Chodím do práce, k tomu sama studuju, doma dvě děti, pak dva psy – sibiřské husky… moc času skutečně nezbývá.“



Když se tedy Tom Žídek rozhodl vzít českou nabídku, byla kolem toho diskuze?

„To zase ne. Předtím dělal servismana Kanaďanům, takže to není rozdíl. Prostě je pryč.“



A když se pak všichni na jaře po sezoně setkáte, hned ho zaúkolujete?

(směje se) „Ráda bych řekla, že jo, ale on když se vrátí domů, tak je to jako by přibylo do domu třetí dítě. Ba ne, dělám si srandu, určitě mi hodně pomáhá.“



Umíte tedy i něco česky?

„Moc ne. Takové to pivo, dobrý den, dobrou chuť, dobrou noc. A také nějaké povely na psy, protože když máme u sebe psy jeho rodičů, tak ti reagují jen na české povely (Opodál stojící Žídek dodává: „Takové to pojď sem, sedni, lehni, zůstaň.“)