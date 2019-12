SP v biatlonu Annecy 2019: Program a výsledky ONLINE | iSport.cz

Středisko Annecy-Le Grand Bornand je populární i mezi fanoušky cyklistiky. Cíl etapy Tour de France vidělo lyžařské středisko pětkrát, naposledy v roce 2018, kdy 10. etapu ovládl Julian Alaphilippe.

Na Annecy má hezké vzpomínky i Ondřej Moravec, který si tu v roce 2013 dojel pro stříbro ve sprintu. Letos však český biatlonista společně s Michalem Šlesingrem tuto zastávku SP vynechají a dají přednost tréninku a ladění formy na světový šampionát.

Česká nominace na SP v Annecy-Le Grand Bornand

Z českého týmu se po SP v Hochfilzenu odpojili již zmínění Ondřej Moravec a Michal Šlesingr. Už po Světovém poháru v Östersundu od týmu odcestovala unavená Veronika Vítková. Tým tak před závody ve Francii doplnil junior Vítězslav Hornig.

„Dlouho jsme uvažovali, že dáme šanci někomu z béčka. Milanu Žemličkovi se povedl úvod sezony, teď se mu v nadmořské výšce tolik nedařilo a Le Grand-Bornand taky není nízko. Víťa je stabilnější,“ vysvětlil Vítek. Hornigovou silnou stránkou je střelba.

Muži: Michal Krčmář, Adam Václavík, Jakub Štvrtecký, Vítězslav Hornig

Ženy: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová

Program SP v Annecy-Le Grand Bornand 2019

čtvrtek 19. prosince 14:15 - Sprint mužů na 10 km

1. Doll (Něm.) 23:22,1 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -9,4 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -11,3 (0), 4. J. T. Bö -14,8 (2), 5. Bjöntegaard -15,0 (0), 6. Dale (všichni Nor.) -26,7 (0), 7. Windisch (It.) -28,0, 8. Desthieux (Fr.) -36,4 (1), 9. Hofer (It.) -37,1 (1), 10. Eberhard (Rak.) -40,5 (2), ...16. Štvrtecký -58,8 (0), 17. Krčmář -59,5 (1), 37. Václavík -1:31,3 (1), 71. Hornig (všichni ČR) -2:35,8 (2).

pátek 20. prosince 14:15 - Sprint žen na 7,5 km

1. Eckhoffová (Nor.) 20:27,0 (1 tr. okruh), 2. Braisazová (Fr.) -6,2 (0), 3. Davidová (ČR) -20,5 (0), 4. Mironovová (Rus.) -22,5 (0), 5. Herrmannová (Něm.) -29,7 (2), 6. Tandrevoldová (Nor.) -31,7 (1), 7. Krjuková (Běl.) -44,9 (0), 8. Simonová (Fr.) -46,7 (1), 9. Pidhrušná (Ukr) -47,1 (0), 10. P. Fialková (SR) -48,8 (1), ...21. Charvátová -1:19,0 (2), 35. Jislová -1:42,6 (2), 65. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -2:22,9 (4).

sobota 21. prosince 13:00 - Stíhací závod mužů na 12,5 km

1. J.T. Bö (Nor.) 30:07,8 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -22,0 (0), 3. Christiansen -1:00,0 (1), 4. T. Bö (oba Nor.) -1:01,7 (2), 5. Doll (Něm.) -1:23,8 (3), 6. Jacquelin -1:32,3 (2), 7. M. Fourcade (oba Fr.) -1:32,5 (2), 8. Bjöntegaard (Nor.) -1:42,0 (5), 9. Peiffer -1:51,6 (1), 10. Schempp (oba Něm.) -1:58,3 (0), ...14. Krčmář -2:31,9 (4), 41. Václavík -4:09,5 (4), 42. Štvrtecký (všichni ČR) -4:10,3 (6).

sobota 21. prosince 15:00 - Stíhací závod žen na 10 km

1. Eckhoffová 29:41,6 (2), 2. Tandrevoldová (obě Nor.) -38,1 (2), 3. Häckiová (Švýc.) -46,0 (2), 4. Wiererová (It.) -58,5 (1), 5. Braisazová (Fr.) -1:02,8 (4), 6. Herrmannová -1:10,8 (4), 7. Preussová (obě Něm.) -1:16,4 (1), 8. Krjuková (Běl.) -1:28,0 (1), 9. Simonová (Fr.) -1:39,1 (4), 10. P. Fialková (SR) -1:45,8 (2), ...28. Davidová -2:52,6 (6), 41. Jislová 3:45,3 (3), 55. Charvátová (všechny ČR) -5:37,6 (9).

neděle 22. prosince 12:10 - Závod s hromadným startem mužů na 15 km ONLINE >>

neděle 22. prosince 14:15 - Závod s hromadným startem žen na 12,5 km ONLINE >>

Další zastávky biatlonistů v roce 2020 najdete v kompletním programu biatlonové sezony.

Průběžné pořadí SP v biatlonu

Muži (po 6 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 314, 2. T. Bö 265, 3. Fillon Maillet 238, 4. Desthieux (Fr.) 235, 5. Loginov (Rus.) 235, 6. M. Fourcade 227, ...20. Krčmář 101, 35. Štvrtecký 48, 42. Moravec (ČR) 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (ČR) 6.

Ženy (po 6 z 24 závodů): 1. Tandrevoldová 253, 2. Wiererová 250, 3. Eckhoffová 227, 4. Braisazová 213, 5. Simonová 189, 6. Häckiová 183, ...9. Davidová 162, 25. Kristejn Puskarčíková 83, 27. Charvátová 80, 42. Jislová 40.