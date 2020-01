SP v biatlonu Oberhof 2020: program a výsledky | iSport.cz

Takhle to vypadalo při startu štafet žen v Oberhofu • Petr Slavík/Český biatlon

Po vánoční přestávce světový pohár v biatlonu tradičně pokračuje německými zastávkami v Oberhofu a Ruhpoldingu. Závodům v Oberhofu zatím moc nepřeje počasí, a tak pořadatelé měli co dělat, aby zajistili dostatečnou sněhovou pokrývku na závodních tratích. Sledujte SP v biatlonu z Oberhofu ONLINE na iSport.cz.

Na biatlonisty podle předpovědi nečekají v Oberhofu příjemné podmínky. Na úvodní sprinty foukal silný vítr, situaci biatlonistkám navíc komplikoval i vytrvalý déšť. Na víkendové závody by se však mělo trochu vyčasit.

Světovému poháru v Oberhofu dokonce hrozilo zrušení kvůli nedostatku sněhu. Nakonec ale do Oberhofu dorazilo přes dva tisíce kubíků technického sněhu z 350 km vzdáleného Gelsenkirchenu, kde byl vyroben pro účely tradiční biatlonové exhibice mezi svátky a vše proběhne podle plánu.

Česká nominace na SP v Oberhofu

Do týmu se po vynechání SP v Annecy vrací dvojice Moravec, Šlesingr, na startu v Oberhofu se objeví i Tomáš Krupčík. Mezi ženami se premiérově v závodech SP představí devatenáctiletá Tereza Voborníková, která má za sebou v probíhající sezoně dvě 8. místa v závodech IBU Junior Cupu. Veronika Vítková zatím trénuje individuálně a zůstává otázkou, kdy se k závodění vrátí.

Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jakub Štvrtecký,

Ženy: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková

Program a výsledky SP v Oberhofu 2020

čtvrtek 9. ledna 14:30 - Sprint žen na 7,5 km

1. Röiselandová (Nor.) 22:04,9 (0 tr. okruhů), 2. Herrmannová (Něm.) -33,1 (1), 3. Simonová (Fr.) -47,4 (1), 4. Wiererová (It.) -1:01,8 (1), 5. Eckhoffová (Nor.) -1:07,1 (2), 6. P. Fialková (SR) -1:09,1 (1), 7. Lunderová (Kan.) -1:14,9 (0), 8. Hojniszová-Staregaová -1:15,0 (1), 9. Žuková (obě Pol.) -1:29,8 (2), 10. Innerhoferová (Rak.) -1:32,8 (2), ...17. Kristejn Puskarčíková -1:53,5 (1), 23. Davidová -2:11,2 (2), 43. Charvátová -2:53,3 (4), 65. Jislová -3:46,8 (2), 84. Voborníková (všechny ČR) -4:45,6 (3).

Davidová si v mlze odstřelila naději, Puskarčíková dojela ve sprintu 17.

pátek 10. ledna 14:30 - Sprint mužů na 10 km

1. M. Fourcade 25:27,2 (0 tr. okruhů), 2. Jacquelin (oba Fr.) -25,5 (1), 3. Kühn (Něm.) -33,0 (1), 4. Jelisejev -41,1 (0), 5. Loginov (oba Rus.) -47,8 (1), 6. Desthieux (Fr.) -49,8 (1), 7. Peiffer (Něm.) -1:00,1 (1), 8. Bjöntegaard -1:06,5 (2), 9. Dale -1:18,2 (2), 10. Christiansen (všichni Nor.) -1:24,8 (3), 11. Moravec -1:25,6 (0), ...34. Krupčík -2:12,7 (1), 35. Šlesingr -2:15,5 (1), 57. Krčmář -3:02,5 (4), 60. Štvrtecký (všichni ČR) -3:09,8 (3).

sobota 11. ledna 12:00 - Štafeta žen na 4x6 km ONLINE >>

sobota 11. ledna 14:15 - Štafeta mužů na 4x7,5 km ONLINE >>

neděle 12. ledna 12:45 - Závod s hromadným startem žen na 12,5 km ONLINE >>

neděle 12. ledna 14:30 - Závod s hromadným startem mužů na 15 km ONLINE >>

Další zastávky biatlonistů v roce 2020 najdete v kompletním programu biatlonové sezony.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2019/20

Muži (po 8 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 374, 2. T. Bö 330 (oba Nor.), 3. M. Fourcade 327, 4. Jacquelin 311, 5. Loginov 305, 6. Desthieux 304, ...22. Krčmář 113, 34. Moravec 63, 40. Štvrtecký 48, 59. Václavík 19, 66. Šlesingr 12, 69. Krupčík 7.

Ženy (po 8 z 24 závodů): 1. Wiererová 347, 2. Eckhoffová 327, 3. Tandrevoldová (Nor.) 289, 4. Simonová 261, 5. Braisazová (Fr.) 247, 6. Herrmannová 233, ...10. Davidová 198, 22. Kristejn Puskarčíková 133, 27. Charvátová 110, 46. Jislová 40.