Ruhpolding 2020: kompletní výsledky SP v biatlonu | iSport.cz

Jedna z nejtradičnějších zastávek v kalendáři biatlonového světového poháru je tu. Do Ruhpoldingu se pravidelně v polovině ledna sjíždí biatlonová elita. A letos to bude drama.

Nejlepší šestku v mužském pořadí SP od sebe dělí 60 bodů. Ženám pak vévodí Italka Wiererová stíhaná Norkou Eckhoffovou, která na čelo ztrácí pouhých 9 bodů.

Ve štafetách budou své postavení hájit zatím neporazitelní Norové. Formu už v Oberhofu naznačili Francouzi, kteří na Nory ve štafetě nestačili o pouhé čtyři vteřiny. Podaří se konečně někomu triumfovat nad norskou štafetou?

Česká nominace na SP v Ruhpoldingu

Pozadu by neměla v Ruhpoldingu být ani česká výprava. Mužská část se blýskla při poslední zastávce v Oberhofu několika výsledky v první patnáctce a nebýt kolapsu Jakub Štvrteckého ve štafetě, mohlo být ještě veseleji. Sestava českého týmu se před závody v Chiemgau Areně neměnila.

Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jakub Štvrtecký.

Ženy: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková.

Program biatlonu v Ruhpoldingu

Výsledky SP v Ruhpoldingu

středa 15. ledna - Sprint žen na 7,5 km

1. Eckhoffová (Nor.) 18:55,5 (0 tr. okruhů), 2. H. Öbergová (Švéd.) -29,7 (0), 3. Wiererová (It.) -36,8 (0), 4. Solaová (Běl.) -50,1, (0), 5. P. Fialková (SR) -51,2 (0), 6. Röiselandová (Nor.) -55,4 (1), 7. Simonová (Fr.) -59,1 (1), 8. Hinzová (Něm.) -1:03,2 (0), 9. Vittozziová (It.) -1:06,3 (1), 10. Žuková (Pol.) -1:09,3 (1), ...15. Charvátová -1:25,1 (1), 71. Davidová -2:50,8 (4), 86. Jislová -3:14,9 (2), 99. Voborníková (všechny ČR) -4:33,5 (3).

čtvrtek 16. ledna - Sprint mužů na 10 km

1. M. Fourcade 22:41,5 min. (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -3,1 (0), 3. Doll (Něm.) -12,0 (0), 4. Christiansen (Nor.) -22,2 (1), 5. Desthieux -23,5 (1), 5. Claude (oba Fr.) -23,5 (1), 7. Nawrath (Něm.) -24,6 (0), 8. Pryma (Ukr.) -27,3 (0), 9. Kühn (Něm.) -32,0 (1), 10. Pidručnyj (Ukr.) -34,8 (0), ...30. Moravec (ČR) -1:19,7 (1), 31. Štvrtecký -1:22,1 (1), 38. Krčmář -1:33,2 (2), 76. Šlesingr -2:20,5 (2), 97. Krupčík (všichni ČR) -3:01,7 (2).



pátek 17. ledna - Štafeta žen na 4x6 km

1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová) 1:08:46,4 (0 tr. okruhů+9 dobíjení), 2. Francie (Simonová, Bescondová, Aymonierová, Braisazová) -10,7 (0+8), 3. Švýcarsko (E. Gasparinová, S. Gasparinová, A. Gasparinová, Häckiová) -20,7 (0+4), 4. Německo -31,7 (2+4), 5. Švédsko -54,3 (0+11), 6. Ukrajina -54,8 (0+7), ...16. ČR (Charvátová, Davidová, Voborníková, Jislová) -4:31,9 (3+7).



sobota 1á. ledna - Štafeta mužů na 4x7,5 km

1. Francie (Jacquelin, Fourcade, Desthieux, Fillon Maillet) 1:18:11,2 (0 tr. okruhů+6 dobíjení), 2. Norsko (Dale, Bjöntegaard, T. Bö, Christiansen) -1:12,2 (0+10), 3. Rakousko (Landertinger, Eder, Leitner, Eberhard) -1:24,3 (0+4), 4. Rusko -1:32,3 (0+5), 5. Německo -2:13,1 (0+12), 6. Bělorusko -2:39,0 (1+9), ...11. ČR (Šlesingr, Moravec, Štvrtecký, Krčmář) -4:23,0 (2+11).



neděle 17. ledna - Stíhací závod žen na 10 km

1. Eckhoffová (Nor.) 34:08,7 (1 tr. okruh), 2. P. Fialková (SR) -46,3 (2), 3. H. Öbergová -55,1 (2), 4. Skottheimová -57,3 (1), 5. Perssonová (všechny Švéd.) -1:02,6 (1), 6. Herrmannová (Něm.) -1:11,8 (3), 7. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:12,1 (2), 8. Vita Semerenková (Ukr.) -1:13,1 (0), 9. Röiselandová (Nor.) -1:38,5 (3), 10. Dunkleeová (USA) -1:39,7 (3), ...30. Charvátová (ČR) -2:42,9 (6).



neděle 17. ledna - Stíhací závod mužů na 12,5 km

1. M. Fourcade 31:26,8 (0 tr. okruhů), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -17,6 (1), 3. Christiansen (Nor.) -46,0 (1), 4. Desthieux (Fr.) -46,1 (1), 5. Doll (Něm.) -52,2 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -1:04,9 (3), 7. T. Bö (Nor.) -1:05,4 (1), 8. Guigonnat (Fr.) -1:06,4 (1), 9. Dale (Nor.) -1:07,4 (1), 10. Loginov (Rus.) -1:08,7 (2), ...18. Moravec -1:59,2 (0), 21. Krčmář -2:26,6 (1), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -3:51,6 (5).



Průběžné pořadí SP v biatlonu 2019/20

Muži (po 11 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 507, 2. Fillon Maillet 436, 3. Desthieux 435, 4. T. Bö 391, 5. Loginov 390, 6. Jacquelin 380, ...22. Krčmář 168, 27. Moravec 226, 44. Štvrtecký 58, 64. Václavík 19, 68. Šlesingr 12, 72. Krupčík (všichni ČR) 7.

Ženy (po 11 z 24 závodů): 1. Eckhoffová 501, 2. Wiererová (It.) 459, 3. H. Öbergová 342, 4. Tandrevoldová (Nor.) 341, 5. Simonová (Fr.) 339, 6. Herrmannová 333, ...14. Davidová 227, 23. Charvátová 155, 32. Kristejn Puskarčíková 133, 54. Jislová (všechny ČR) 40.