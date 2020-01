Charvátová odmítá v biatlonu štafetu, šéf Rybář reaguje: Je to hloupost! | iSport.cz

Z dosavadních 32 závodů SP získali zatím dva bronzy. Je to málo? Je to dost? „Je to nahoru, dolů,“ uznal sportovní ředitel Ondřej Rybář, když měl hodnotit první půli biatlonové sezony. Věří, že Markéta Davidová brzy nabere zpět běžeckou formu. Ohledně návratu Veroniky Vítkové je spíše skeptičtější. A u přání Lucie Charvátové vynechávat štafety netajil rozhořčení. MS začíná za 22 dní!

Prochází postupnou obměnou týmu. Něco vychází lépe, něco hůře. „V globálu mohu říct, že jsme na tom líp než vloni. Pokud ale chceme mít silný a vyrovnaný tým, čeká nás stále dost práce,“ má jasno sportovní ředitel Ondřej Rybář. Tento týden čeká biatlonisty SP v Pokljuce, a pak už přijdou vrcholy – MS v Anterselvě a v březnu domácí SP v Novém Městě na Moravě.

Co tedy úvodem říct k Markétě Davidové, která se po nadějném prosinci teď spíše hledá?

„Makulu bych hodnotil dobře. A příliš bych se nezaobíral, jak na tom momentálně je – během Vánoc si prošla virózou, a když závodíte ve špičce, tak je každé tréninkové zaváhání znát. Byl bych rád, kdyby se k MS vrátila do formy z úvodu sezony. Je to mladá a perspektivní závodnice, která se přes léto střelecky posunula a běžecky má na to, aby jezdila vepředu. Beru to tak, že její potíže byly daní za to, že se nepovedlo úplně uhlídat zdraví. Věřím ovšem, že v dalších týdnech a před MS bude ještě čas dát vše dohromady a už teď v Pokljuce to bude o něco lepší.“

Čím si ale vysvětlit i její střelecké tápání v Ruhpoldingu, kde jsou jinak ideální podmínky?

„Ruhpolding je specifický, a pokud tam nedáváte nuly, je to problém. Střelnice se tu zdá být lehká, ale je zrádná a rychlá, přičemž i ve štafetách každé dobíjení zdržuje možná víc než jinde. Nemá cenu hodnotit, zda je Markéta při střelbě rychlá nebo pomalá – ona musí být hlavně stabilní a teprve pak se dá zrychlit. Na exhibici v Schalke ukázala, že umí střílet i svižněji, ale pokud chce být precizní, tak ji to ještě úplně nepustí. Každý si to představuje jako Hurvínek válku, ale na obojí potřebujete čas.“

Mohl se na ní projevit i fakt, že začala cítit tlak, související s hlavní tváří českého biatlonu?

„Ona tváří určitě je, ale obecně když začnete jezdit ve špičce a přijde úspěch, podium, či umístění v top 10 SP, tak začnete přemýšlet, jak tam zůstat… a to je špatně. Nikdo nechce z těch nejvyšších příček vypadnout a v takové chvíli se o to může začít bát. Neříkám, že je to její případ, ale zároveň nemyslím, že by o tom nepřemýšlela a i to může být zdroj jejího zaváhání. Jsou to však zkušenosti, které jsou nepřenosné. Podívejte na Martina Fourcada – pokud se mu bude dařit a bude si věřit, tak nechybuje. Když se ale snažíte něco dohnat, jako třeba teď Makula, která ví, že na tom fyzicky není jako na začátku, snažíte se to pak uspíšit jinde a děláte chyby při střelbě. Vše spolu souvisí.“

Jaký je tedy plán před únorovým MS vrátit Davidovou zpět do formy?

„Je třeba dohnat tréninkové manko a dostat se do určité pohody. Tyto věci se rychle ztrácí a naopak dlouho vrací zpět, nicméně je třeba během závodů dobře regenerovat a s každým dalším úspěchem se pak sebedůvěra vrací. Věřím, že se ji podaří nějaký pěkný výsledek v Poklujce a před MS si dodá seběvědomí. S aklimatizací na nadmořskou výšku, která je v Anterselvě, se navíc dobře srovnává.“

Příprava na toto specifické MS v Anterselvě tak bude vypadat jak?

„Není zde moc prostoru, asi deset, dvanáct dní, takže hlavním úkolem bude právě aklimatizace na nadmořskou výšku v Anterselvě. Čeká nás Ridnaun (1600 m.n. m.), ale zde už se budou ladit jen detaily – v této fázi se již neudělá nic radikálního. Přesto věřím, že se některé drobnosti doladit dají.“

Co se pak dá dělat se štafetami, které často vypadaly nadějně, ale pak vždy padly?

„Složení se dá různě měnit, ale určitě tam je vidět pokrok. Jak kluci, tak holky ukázali, že dokážou být mezi nejlepšími, ale ta trestná kola jsou vždy tvrdá. Je jedno jestli je to mužská nebo ženská štafeta, ale v prohlášení Lucky Charvátové nevidím řešení, jak se dostat ze začarovaného kruhu.“

To, v němž po dalším nezdaru v Ruhpoldingu řekla, že doufá, že to snad byla její poslední štafeta?

„Ano. Měli jsme závodnice, kdy třeba Gabča (Koukalová) jela o celkový titul a přesto štafety nikdy nevynechávala a vždy chtěla týmu pomoct. Musí zde být týmový duch, a jestli někdo prohlásí, že tu štafetu jezdit nemá, tak mi to přijde