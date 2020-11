Program SP v biatlonu: dva díly uspořádá Kontiolahti i Hochfilzen

Na biatlonisty v sezoně 2020/2021 čeká 10 zastávek světového poháru včetně březnových závodů v Novém Městě na Moravě. Od 10. do 21. února proběhne ve slovinské Pokljuce mistrovství světa.

První změny v biatlonovém kalendáři však přišly ještě před startem sezony. Mezinárodní biatlonová unie oznámila, že kvůli minimalizaci cestování v době pandemie koronaviru uspořádají v listopadu a prosinci po dvou závodech finské středisko Kontiolahti a rakouský Hochfilzen.

Datum Destinace Závody 28. - 29. 11. 2020 SP v Kontiolahti vytrvalostní závod, sprint 3. - 6. 12. 2020 SP v Kontiolahti sprint, stíhací závod, štafeta 11. - 13. 12. 2020 SP v Hochfilzenu sprint, štafeta, stíhací závod 17. - 20. 12. 2020 SP v Hochfilzenu sprint, stíhací závod, hromadný start 7. - 10. 1. 2021 SP v Oberhofu sprint, stíhací závod, smíšená štafeta 13. - 17. 1. 2021 SP v Ruhpoldingu sprint, štafeta, hromadný start 21. - 24. 1. 2021 SP v Anterselvě vytrvalostní závod, štafeta, hromadný start 10. - 21. 2. 2021 MS v Pokljuce 26. 2. - 1. 3. 2021 SP v Pekingu štafeta, sprint, stíhací závod 11. - 14. 3. 2021 SP v Novém Městě na Moravě sprint, stíhací závod, smíšené štafety 18. - 21. 3. 2021 SP v Oslu supersprint, sprint, hromadný start

Program SP v biatlonu 2020/21

1. SP v Kontiolahti I.

Místo: Finsko

Termín: 28. – 29. listopadu 2020

O Kontiolahti: Úvodní díl celé sezony. Ve finské Karelii u města Joensuu, kde minulý SP končil kvůli koronaviru ve zkráceném režimu. Jaká bude návštěvnost poté, co sbohem dala největší finská biatlonová star Kaisa Mäkäräinenová?

Program: sobota 28. listopadu – vytrvalostní závod mužů (11.00), vytrvalostní závod žen (14.20), neděle 29. listopadu – sprint mužů (10.30), sprint žen (13.30).

2. SP v Kontiolahti II.

Místo: Finsko

Termín: 3. – 6. prosince 2020

Program: čtvrtek 3. prosince – sprint mužů (13.30), sprint žen (16.30), sobota 5. prosince – stíhací závod mužů (13.20), štafeta žen (15.15), neděle 6. prosince – štafeta mužů (12.45), stíhací závod žen (15.45).

3. SP v Hochfilzenu I.

Místo: Rakousko

Termín: 11. – 13. prosince 2020

O Hochfilzenu: Zamilované místo Lucie Charvátové. Zde poprvé skončila v desítce, zde i v minulé sezoně skončila ve sprintu šestá. Zlaté místo Gabriely Koukalové z MS 2017 a jeden z mála areálů, kde se finišuje do mírného kopečka.

Program: pátek 11. prosince – sprint žen (11.30), sprint mužů (14:20), sobota 12. prosince – štafeta žen (11.45), stíhací závod (14.45), neděle 13. prosince – stíhací závod žen (11.45), štafeta mužů (14.00).

4. SP v Hochfilzenu II.

Místo: Rakousko

Termín: 17. – 20. prosince 2020

Program: čtvrtek 17. prosince – sprint mužů (14.15), pátek 18. prosince – sprint žen (14.15), sobota 19. prosince – stíhací závod mužů (13.00), stíhací závod žen (15.00), neděle 20. prosince – závod s hr. startem mužů (12.00), závod s hr. startem žen (14.15)

5. SP v Oberhofu

Místo: Německo

Termín: 7. – 10. ledna 2021

O Oberhofu: Durýnský les, co už o něm bylo řečeno. Někdy mlha, někdy déšť, někdy slunečno… vždy nevyzpytatelno. To je Oberhof, který bude v roce 2023 hostit i mistrovství světa. O zdejších tratích se traduje, že jsou jak motokros a při sjezdech se občas po pádech lámou i lyže.

Program: čtvrtek 7. ledna – sprint žen (14.15), pátek 8. ledna – sprint mužů (14.15), sobota 9. ledna – stíhací závod žen (12.45), stíhací závod mužů (14.45), neděle 10. ledna – smíšená štafeta (11.30), smíšená štafeta dvojic (14.40).

6. SP v Ruhpoldingu

Místo: Německo

Termín: 13. – 17. ledna 2021

O Ruhpoldingu: Biatlonová Mekka. Přes dvacet tisíc fanoušků v hledišti každý den, rámus v každém koutu tratě – Ruhpolding je jeden nekončící karneval. Jak střelnice, tak tratě patří k těm nejlehčím, což však nemusí být vždy výhoda. Každá chyba se při této vyrovnanosti sjíždí hůř než kde jinde.

Program: středa 13. ledna – sprint mužů (14.30), čtvrtek 14. ledna – sprint žen (14.30), pátek 15. ledna – štafeta mužů (14.30), sobota 16. ledna – štafeta žen (14.45), neděle 17. ledna – závod s hr. startem mužů (12.30), závod s hr. startem žen (15.00)

7. SP v Anterselvě

Místo: Itálie

Termín: 21. – 24. ledna 2021

O Anterselvě: Poslední dějiště biatlonového MS a domácí pevnost dvojnásobné vítězky SP Dorothey Wiererové. Vysoká nadmořská výška (1650 metrů nad mořem) dokáže zničit i otrlejší borce a není tajemství, že se zde kvůli řidšímu vzduchu střílí na více nádechů. Po dojezdu do cíle to vypadá jak v lazaretu.

Program: čtvrtek 21. ledna – vytrvalostní závod žen (14.15), pátek 22. ledna – vytrvalostní závod mužů (13.15), sobota 23. ledna – závod s hr. startem žen (13.10), štafeta mužů (15.05), neděle 24. ledna – štafeta žen (12.00), závod s hr. startem mužů (14.45).

8. SP v Pekingu

Místo: Čína

Termín: 26. února – 1. března 2021

O Pekingu: Novinka v kalendáři a tradiční test místa, kde se budou v dalším roce konat olympijské hry. Už takhle se o Kuyangshu Nordic and Biathlon Center ví, že se nachází 180 kilometrů od čínského hlavního města a do areálu se vejde 10 000 diváků. Týden po MS tu budou závody drsné.

Program: pátek 26. února – štafeta žen (9.15), sobota 27. února – štafeta mužů (9.15). neděle 28. února – sprint žen (6.35), sprint mužů (9.30), pondělí 1. března – stíhací závod žen (9.15), stíhací závod mužů (11.15)

9. SP v Novém Městě na Moravě

Místo: Česko

Termín: 11. – 14. března 2021

O NMNM: Rok poté, co se kvůli hrozbě koronaviru odehrál český biatlonový svátek bez diváků, nyní by vše mělo proběhnout ve jménu tradice Superbowlu, kdy se během čtyř dní dorazí do ochozů přes sto tisíc fanoušků. Do programu se vrací i smíšená štafeta, která zde přinesla řadu medailí.

Program: čtvrtek 11. března – sprint mužů (17.30), pátek 12. března – sprint žen (17.30), sobota 13. března – stíhací závod mužů (14.45), stíhací závod žen (17.15), neděle 14. března – smíšená štafeta (10.25), smíšená štafeta dvojic (13.45).

10. SP v Oslu

Místo: Norsko

Termín: 18. – 21. března 2021

O Oslu: Finiš v posvátném chrámu lyžování – Holmenkollenu. A místo, kde se uskuteční i světová premiéra supersprintu ve Světovém poháru. Dorazí opět i norský král, aby dekoroval a popřál vítězům, jako Ondřeji Moravcovi v roce 2013, který se zde bude zřejmě i loučit s kariérou?

Program: 18. března – supersprint žen kvalifikace (10.30), supersprint mužů kvalifikace (12.30), supersprint žen finále (15.30), supersprint mužů finále (16.30). 20. března – sprint žen (12.15), sprint mužů (15.15). 21. března – závod s hr. startem (13.00), závod s hr. startem (15.30)

Program MS v biatlonu 2021

Místo: Pokljuka, Slovinsko

Termín: 10. – 21. února 2021

O Pokljuce: Oblíbené místo pro české biatlonisty na soustředění a další lokalita s vysokou nadmořskou výškou. Nyní dějiště mistrovství světa, které nahradilo Ťumeň, již bylo pořadatelství odebráno. Zapomenutý kout v národním parku, poblíž malebného města Bled.

Program: středa 10. února – smíšená štafeta (15.00), pátek 12. února – sprint mužů (14.30), sobota 13. února – sprint žen (14.30), neděle 14. února – stíhací závod mužů (13.15), stíhací závod žen (15.30), úterý 16. února – vytrvalostní závod žen (12.05), středa 17. února – vytrvalostní závod mužů (14.30), čtvrtek 18. února – smíšená štafeta dvojic (15.15), sobota 20. února – štafeta žen (11.45), štafeta mužů (15.00), neděle 21. února – závod s hr. startem žen (12.30), závod s hr. startem (15.15).