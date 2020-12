Konečně jsem pánem svého času, libuje si Koukalová ve Sport Magazínu

Když jste před pár lety končila s biatlonem, netajila jste se, že vás už sportování semlelo. Je teď váš život větší zábava než během kariéry?

„Asi mi to takhle vyhovuje víc. Jsem člověk, který má velkou lásku k životu a miluje volnost. Líbí se mi, že jsem více pánem svého času a mohu si svůj plán upravit tak, abych mohla být i s rodinou nebo kamarády. Tohle jsem ve sportu nemohla. Tam byl jasně daný režim, přes který nejel vlak.“

A udělala byste na cestě k tomuto bodu něco jinak?

„Těžko říct. Vím, že jsem se v daný okamžik snažila dělat vždy maximum, co jsem mohla. A za tím si stojím, ať se to někomu líbí, nebo ne. Mám čisté svědomí.“

Jen pokračujte…

„Ať už to byl trénink nebo jiné věci, vždy jsem se snažila pracovat maximálně, jak to šlo. Mrzí mě sice, že jsem se kvůli zdravotním potížím nedostala na tu poslední olympiádu, ale zároveň jsem už vnímala dávno dopředu, než se to celé stalo, velkou únavu. A to jak fyzickou, tak i psychickou. Z prostředí a tlaku, který na mě by roky vyvíjený a na který jsem nebyla tak připravená. Nevěděla jsem, jak s ním zacházet. A neměla jsem v sobě ještě hranice, které mám teď.“

Jaké hranice?

„Vždycky jsem dělala to, abych všem vyhověla, ale pak se to víceméně podepsalo jen na mně. Ať už to byly někdy rozhovory nebo jiné spolupráce nad rámec, vždy jsem na to doplácela hlavně já. A nakonec jsem to zase byla já, komu chyběly síly. Člověk má někdy dojem, že jediná práce je ta fyzická, ale v těchto momentech právě poznáte, že tomu tak není.“

Byl i to důvod, proč jste se po odřeknuté olympiádě 2018 stáhla na chvíli do ústraní?

„Ano. Za těch šestadvacet let jsem toho byla tak přesycená, že už jsem se nikde objevovat nechtěla. Ani na sociálních sítích, kde jsem se ukazovala jen zřídka. Musela jsem si odpočinout a uvědomit si, kdo jsem, kam chci jít a na čem v životě záleží. Bylo toho tolik, že jsem v tu chvíli potřebovala absolutní klid.“

