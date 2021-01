Biatlon ONLINE: Závody s hromadným startem. Z Čechů v akci jen Davidová

Jediného zástupce má Česko v nedělním programu Světového poháru v biatlonu. V německém Oberhofu se pojedou závody s hromadným startem mužů i žen. Mezi muži (start 12:30) by se do závodu dostal Michal Krčmář, jenže kvůli onemocnění COVID-19 se léčí doma. A tak půjde do akce jen Markéta Davidová, devátá žena celkového pořadí. Ženy mají start závodu na plánu v 15:00. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na iSport.cz.