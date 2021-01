Davidová jela o výhru, srazila ji poslední střelba. Masák mužů vyhrál Tarjei Bö

Biatlonistka Markéta Davidová byla desátá v závodě SP s hromadným startem v Oberhofu. Do poslední střelby bojovala o vítězství. Triumfovala Simonová. Závod mužů vyhrál Nor Tarjei Bö. Navzdory chybě při závěrečné položce nechal o 3,6 sekundy za sebou Rakušana Felixe Leitnera a připsal si druhý individuální triumf v sezoně. Žádný český reprezentant nestartoval. Michal Krčmář je nemocný a nikdo další si právo účasti nevybojoval.

Dvaatřicetiletý Tarjei Bö výborně běžel a po třech čistých střelbách přijel na závěrečnou položku s mírným náskokem před pronásledovateli. Sice musel na jedno trestné kolo, ale sedmisekundové manko na bezchybnou vedoucí trojici ještě do prvního mezičasu smazal a dostal se před ni.

Finišoval před pětadvacetiletým Leitnerem, který se poprvé dostal ve Světovém poháru na stupně vítězů. Třetí příčku obsadil švýcarský třicátník Benjamin Weger. Nejrychlejší na trati byl lídr Světového poháru Johannes Thingnes Bö, ale kvůli čtyřem chybám na střelnici mu to nestačilo na lepší než sedmé místo.

Podrobnosti závodu žen připravujeme.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. T. Bö (Nor.) 37:41,9 (1 tr. okruh), 2. Leitner (Rak.) -3,6 (0), 3. Weger (Švýc.) -7,8 (0), 4. Hofer (It.) -12,5 (2), 5. Eder (Rak.) -12,7 (0), 6. Jelisejev (Rus.) -20,1 (1), 7. J. T. Bö (Nor.) -27,4 (4), 8. Lesser (Něm.) -31,4 (1), 9. Desthieux -31,9 (3), 10. Fillon Maillet (oba Fr.) -36,4 (3).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 618, 2. Laegreid (Nor.) 564, 3. T. Bö 511, 4. Dale (Nor.) 499, 5. Samuelsson (Švéd.) 454, 6. Jacquelin (Fr.) 433, ...25. Krčmář 169, 32. Moravec 109, 72. Štvrtecký 6, 79. Krupčík (všichni ČR) 1.

Ženy (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 40:11,1 (3), 2. Preussová (Něm.) -3,9 (2), 3. H. Öbergová (Švéd.) -11,7 (3), 4. Tandrevoldová (Nor.) -13,0 (2), 5. Brorssonová (Švéd.) -14,9 (1), 6. Wiererová (It.) -28,8 (2), 7. Röiselandová -30,3 (4), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -32,1 (4), 9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -32,6 (4), 10. Davidová (ČR) -33,0 (3).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. Röiselandová 579, 2. Eckhoffová 560, 3. H. Öbergová 550, 4. Wiererová 442, 5. Preussová 439, 6. E. Öbergová (Švéd.) 429, ...9. Davidová 364, 55. Puskarčíková 40, 57. Charvátová 37, 65. Jislová (všechny ČR) 20.