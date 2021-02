Žádná karanténa, Nové Město dostalo pro biatlon výjimku. Finále v Östersundu

Markéta Davidová se jako jediná Češka kvalifikovala do nedělní stíhačky • Petr Slavík (Český biatlon)

Finále Světového poháru v biatlonu, které po zpřísnění opatření proti koronaviru v Norsku odřeklo Oslo, se v druhé polovině března uskuteční v Östersundu. Do Švédska se týmy dopraví charterovými lety z České republiky, kde předtím absolvují dvě pohárová kola v Novém Městě na Moravě. Oznámila to v sobotu Mezinárodní biatlonová unie (IBU), která cestu výprav do Östersundu zorganizuje.