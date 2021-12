Biatlon ONLINE: Ženy jedou sprint, co Davidová? Krčmář ve čtvrté desítce

Světový pohár v biatlonu pokračuje další zastávkou! V rakouském Hochfilzenu se v pátek jedou sprinty. Ten mužský Čechům příliš nevyšel. Michal Krčmář skončil devětatřicatý, další reprezentanti se nevešli ani do elitní šedesátky, která postupuje do stíhačky. Závod vyhrál Němec Johannes Kühn. Dnes je ještě na programu závod žen, od 14.15 ho sledujte na iSport.cz!

Kühn vyhrál před Švédem Martinem Ponsiluomou. Třetí skončil překvapivě Bělorus Anton Smolskij. Nor Vetle Sjaastad Christiansen se 16. místem udržel v čele pořadí SP.

Krčmář stříl přesně vleže, ale vstoje minul dvakrát a pozici na hranici dvacítky neudržel. „Rány mě mrzí. Jsem rozpolcen, zkazil jsem si tím závod. Byl těžký sníh a chvilku mi trvalo, než jsem se dostal do tempa. Celkově nebyl závod povedený,“ hodnotil Krčmář v České televizi.

Nikdo z dalších českých reprezentantů se do šedesátky pro sobotní stíhačku nevešel. Adam Václavík jel čtyři trestná kola a byl 71., o místo za ním skončil Jakub Štvrtecký (3 chyby), Mikuláš Karlík (4) dojel na 76. pozici a Vítězslav Hornig (2) osmaosmdesátý.

Ženám začne sprint ve 14:15 a na startu budou Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková a Tereza Vinklárková.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - sprinty:

Muži (10 km): 1. Kühn (Něm.) 26:05,0 (1 tr. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -14,3 (1), 3. Smolskij (Běl.) -20,5 (0), 4. Loginov (Rus.) -22,0 (1), 5. T. Bö (Nor.) -23,0 (1), 6. Jacquelin -23,6 (1), 7. Fillon Maillet (oba Fr.) -24,9 (2), 8. Nawrath (Něm.) -39,8 (2), 9. Lazovskij (Běl.) -40,4 (0), 10. Latypov (Rus.) -41,4 (2), ...39. Krčmář -1:28,6 (2), 71. Václavík -2:20,1 (4), 72. Štvrtecký -2:21,8 (3), 76. Karlík -2:27,4 (4), 88. Hornig (všichni ČR) -2:46,8 (2).

Pořadí SP (po 5 z 22 závodů): 1. Christiansen (Nor.) 203, 2. Samuelsson (Švéd.) 202, 3. Jacquelin 189, 4. T. Bö 170, 5. Latypov 170, 6. J.T. Bö (Nor.) 166, ...22. Krčmář 91, 53. Štvrtecký 14.

14:15 ženy (7,5 km).