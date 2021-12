Davidová běžela líp, nelíbí se jí štafeta před stíhačkou. Kouč kouká k Pekingu

A právě toto pořadí se Davidové příliš nelíbí. „Musím říct, že mi připadá dost zvláštní štafeta před stíhačkou. Mně to přijde i nespravedlivé, protože ne všechny závodnice jedou štafetu, takže uvidíme, kolik mi na stíhačku zbude sil. Teď myslím víc na štafetu než na stíhačku,“ postěžovala si aktuálně devátá žena průběžného pořadí Světového poháru krátce po dojetí sprintu.

V tom, že je toto pořadí nešťastné, s ní souhlasí také týmová parťačka Jislová. „Bavili jsme se o tom i na mítinku sportovců, že sprint a stíhačka by měly být společně, protože je to vlastně dvojzávod. Ale stává se, že je to rozdělené buď dnem volna, nebo jiným závodem a souhlasím s Makulou, že by to mělo být dohromady. Každopádně je to tak dané, letos už s tím určitě nic neuděláme,“ dodala Jislová, která ve sprintu skončila na poslední bodované příčce, tedy čtyřicátá.

Davidové, která v minulém sprintu v Östersundu doběhla na 18. příčce, se ale v Hochfilzenu podařilo splnit si cíl, který si dala v pátek. Tedy mít lepší pocit z běhu.

„Běžela jsem od začátku rychle, není na co čekat. Musela jsem jet. Tím, že mi to moc neběhalo, jsem věděla, že do toho musím bouchnout hned od začátku. Teprve uvidím výsledky, ale pocitově se mi běželo líp,“ viděla pozitivum ve svém výkonu na trati.

Pochvalu si vysloužila i od asistenta trenéra žen Jiřího Holubce. „Makula by chtěla být výš, ale přijde mi, že teď jela poměrně velice dobře. Níž v dalších závodech běžecky nepůjde, myslím, že půjde výš a ostatní zase klesnou. Plán byl takový, že to budeme šponovat k olympiádě. Když bude dobře střílet, bude to s jejím během hodně dobrý,“ prozradil Holubec ještě na střelnici v závěru ženského sprintu.

V tom se českým reprezentantkám vedlo lépe než mužům. Do nedělního stíhacího závodu půjdou všechny včetně Terezy Vinklárkové, která jako jediná Češka udržela čisté střelecké konto, ale kvůli pomalejšímu běhu skončila 52. České muže bude v sobotní stíhačce zastupovat pouze Michal Krčmář, ostatní se umístili mimo postupovou šedesátku.

„Za mě první kolo špatné a stojka nepovedená. Tyhle dvě věci mi závod pokazily. Mrzí mě to, nemohu být spokojený, ale bojoval jsem. Snažil jsem se, co to šlo. Nějak mi trvalo dostat se do tempa. Já to tu ale tak mívám, že první závod je nepříjemný a ty navazující jsou lepší. Doufám, že se to bude opakovat,“ věří biatlonista, který to v minulém stíhacím závodu vytáhl z patnáctého místa ve sprintu na čtvrtou příčku. V sobotu ale bude vyjíždět až 39. se ztrátou 1:28 minuty.