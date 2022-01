Charvátová nešťastně přišla o vedení. Štafeta doběhla šestá

Štafetu rozjela skvěle Jessica JIslová. Podle své tradice střílela přesně a předávala pátá. Tereza Voborníková musela vstoje dobíjet dva náboje, ale situaci zvládla a dojela sedmá.

Česká jednička Markéta Davidová se po divoké stojce, ve které soupeřky hodně chybovaly, posunula na druhé místo a úsek těsně za Norkami i dokončila. Spokojená se svým výkonem ale nebyla. „Vypadá to dobře, ale mohlo to být lepší. Nevím proč jsem se netrefovala, čtyři dobíjení je moc. Ještě jsem ve druhém kole spadla,“ prozradila Davidová v České televizi své komplikace.

Charvátová odstřílela vleže čistě a jela v čele před Tandrevoldovou. Ve druhém kole ale ve sjezdu nezvládla pravotočivou zatáčku, na plotně spadla a sklouzla ze srázu mimo trať. „Zatáčka nebyla dobře připravená. Je to tam vyplužený, vysmykovaný. Neprojela jsem to profesionálně a bála jsem se od včerejška, trošku jsem tam brejkovala a kousla se mi hrana,“ popsala Charvátová.

Chvilku jí trvalo, než se vydrápala z hlubšího sněhu zpět nahoru. „To bylo, jako když se topíte. A měla jsem starost o zbraň, ale z této stránky jsem dobře dopadla,“ řekla Charvátová.

Před stojkou musela několikrát profouknout hledí, vyndat náboj z hlavně a vyměnit zásobník. Ulevila si při tom i jadrným slovem. Dvakrát dobíjela, ale na trestné kolo nemusela. „Naštěstí jsem to ustála, ale vteřin jsem tam ztratila moc,“ uznala.

Z boje o výhru klesla na šestou příčku. „Pak jsem chřadla a bála se, že mě dojedou,“ řekla, ale pozici už uhájila. Češky i tak zajely nejlepší štafetu sezony a třeba oproti minulému týdnu z Ruhpoldingu si polepšily o devět míst. Ve Světovém poháru byly na stupních vítězek ve štafetě naposledy před třemi lety v Oberhofu, kde mimo jiné i s Veronikou Vítkovou skončily třetí.

Krčmář se v sezoně probojoval teprve podruhé do elitní desítky. Lépe jel jen v prosinci ve švédském Östersundu, kde se ve stíhacím závodu posunul na čtvrté místo.

V hromadném závodu odstřílel Krčmář první tři položky přesně a po druhé a třetí odjížděl ze střelnice pátý. Na trati ale bojoval s pomalými lyžemi a držel se soupeřů zuby nehty. Na poslední stojce minul druhou ranou, v desítce se ale udržel a sedmé místo je jeho druhý nejlepší výsledek v závodu s hromadným startem v kariéře. Lépe byl jen pátý v Ruhpoldingu v roce 2016.

„Odvedl jsem dobrý závod. Jsem určitě spokojený,“ řekl Krčmář v České televizi. „Na čtvrté položce docela foukal vítr, byla těžká položka a vybruslil jsem z toho s jednou trestnou, s tím jsem spokojený. Na střelnici jsem měl pocit jako dřív v povedených závodech, bylo to plynulé, automatické a padalo to. Tenhle pocit jsem potřeboval navodit,“ pochvaloval si biatlonista.

Na trati brzdily Krčmáře pomalejší lyže. „Kluci odvádějí perfektní práci, do dneška nemůžu říct ani píp, ale dneska nám lyže vybouchly. To se stane. Jdeme dál,“ řekl Krčmář. Ten by neměl nastoupit do nedělní štafety a jeho dalším závodem tak budou olympijské hry v Pekingu, na kterých bude obhajovat stříbro ze sprintu z her v Pchjongčchangu 2018.

Doll jel od druhé střelby za vedoucím Johannesem Thingnesem Böem. Nor ale musel na jedno trestné kolo po poslední stojce, Němec mířil přesně a zvítězil. Třetí dojel další norský biatlonista Sturla Holm Laegreid.

V neděli jsou v Itálii na pořadu závěrečné závody před olympijskými hrami v Pekingu. Davidová a Jislová pojedou závod s hromadným startem a muži bez Michala Krčmáře štafetu.

Závody SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - závod s hromadným startem (15 km):

1. Doll (Něm.) 37:14,9 (1 tr. okruh), 2. J.T. Bö -31,3 (3), 3. Laegreid (oba Nor.) -1:28,8 (3), 4. Guigonnat (Fr.) -1:34,7 (2), 5. Bakken (Nor.) -1:35,2 (3), 6. Seppälä (Fin.) -1:42,1 (3), 7. Krčmář (ČR) -1:54,1 (1), 8. Fillon Maillet (Fr.) -1:55,5 (6), 9. Hofer (It.) -1:56,4 (4), 10. Babikov (Rus.) -1:58,7 (4).

Pořadí SP (po 15 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 636, 2. Jacquelin (Fr.) 501, 3. T. Bö (Nor.) 486, 4. Samuelsson (Švéd.) 484, 5. J.T. Bö 440, 6. Christiansen (Nor.) 434, ...29. Krčmář 199, 72. Václavík 29, 78. Štvrtecký (oba ČR) 16.

Ženy - štafeta (4x6 km):

1. Norsko (Knottenová, Eckhoffová, Lienová, Tandrevoldová) 1:12:54,1 (1+10), 2. Rusko (Vasnětcovová, Rezcovová, Kazakevičová, Nigmatullinová) -24,6 (3+12), 3. Francie (Chevalierová, Braisazová-Bouchetová, Botetová, Bescondová) -32,6 (0+13), 4. Itálie -32,6 (0+13), 5. USA -50,1 (0+13), 6. ČR (Jislová, Voborníková, Davidová, Charvátová) -59,8 (0+8), 7. Švýcarsko -1:03,7 (1+11), 8. Německo -1:08,2 (0+13), 9. Finsko -1:18,9 (0+10), 10. Polsko -1:36,0 (1+13).