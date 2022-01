„Do p**i!“ Charvátová spadla z prvního místa. Nadávky na střelnici slyšel svět

Jessica Jislová, mladinká Tereza Voborníková i stálice Markéta Davidová jely skvěle. Lucie Charvátová přebrala štafetu na medailové pozici, skvěle zvládla střelbu vleže a bojovala s Norkou o vítězství, až do nejrychlejšího místa trati. Při sjezdu byla příliš rychlá, sjela z trati, přisedla si na zadní části těla a navíc ji dlouho trvalo, než se dostala zpět na trasu.

„Bohužel jsem to viděl. V té zatáčce je plotna, Lucka si přišlápla a podrazilo ji to a byla pod tratí,“ vysvětloval pro ČT trenér Jiří Holubec.

Podobně to viděla i sama závodnice: „Skočila jsem až pod mez, to se mi nikdy nestalo. Je to tam vyplužené a neprojela jsem tam profesionálně. Trošku jsem brejkovala a už jsem letěla a přemýšlela, jestli si lehnu na zadek, nebo na břicho. Vůbec mi to nešlo zpátky nahoru, to je jako když se topíte...“ vyprávěla.

Na trať se nakonec vyhrabala, ale nabrala velkou ztrátu a komplikacím neměl být konec. Zbraň sice dovezla vcelku, ale se zafoukanými mířidly. Jedno profouknutí nestačilo, druhé také ne. „Do p**i,“ ozvalo se televizním přenosem ze stavu číslo 2.

„Na stojce jsem trošku stresař, bylo důležité nepropadnout panice,“ připomněla, že pět výstřelů vestoje ji už několikrát stálo skvělý výsledek. „Musela jsem vyhodit náboj, pak mi to znovu zafouklo. Naštěstí jsem to ustála bez trestného kola. Bolí mě zadek. Ale i dech a celé tělo. Strašně jsem se bála, že mě ještě sjedou.“

Další soupeřky ji ale nesjely a i obávanou stojku zvládla Lucie Charvátová na dvě dobíjení. Do cíle pak dovezla českou štafetu na výborném šestém místě i po dvou pádech. K zemi se totiž během své šestikilometrovky poroučela i Markéta Davidová.