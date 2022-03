Biatlonistky ve štafetě osmé, Charvátová musela na dvě trestná kola

Češky nastoupily ve stejném složení jako na únorových olympijských hrách v Pekingu a přineslo jim to stejné umístnění i při absenci ruského, běloruského a ukrajinského týmu. Na podporu okupované Ukrajiny oblékly české biatlonistky žluto-modré čelenky. Solidaritu s Ukrajinou vyjádřily na dálku i další závodnice, například Norky měly na čelenkách nápis No war please.

Puskarčíková na prvním úseku musela pětkrát dobíjet a propadla se až na šestnáctou pozici se ztrátou více než minuty a půl. „Moc mě to mrzí. Těch pět dobíjených bylo dneska strašně moc a ta mezera, kterou jsem tam nechala, je hrozná,“ litovala v rozhovoru pro Českou televizi. Česká jednička Markéta Davidová měla na druhém úseku druhý běžecký čas a i se dvěma opravami vytáhla Češky na desáté místo.

Na třetím úseku zazářila Jessica Jislová, které se po návratu do nižší nadmořské výšky z vysokohorského olympijského střediska Čang-ťia-kchou dařilo i na trati. Musela jen jednou opravovat a předávala jako pátá. „Mě to dneska strašně bavilo, strašně mi to na té trati odjíždělo a i technicky jsem si přišla dobře. Měla jsem radost, že jsem se na střelnici moc nezdržela a mohla jsem pokračovat v jízdě. Hodně mě to povzbudilo i do dalších závodů,“ uvedla s úsměvem.

Po třetím úseku byly české reprezentantky půl minuty od stupňů vítězů, ale Charvátová opět ve štafetě střelecky selhala. Na jedno trestné kolo musela hned po položce vleže. Při druhé střelbě trefila čtyři rány, ale pátý terč nesestřelila ani na čtyři pokusy. Kvůli tomu se Češky propadly na osmou příčku.

Před nimi vedle sedmi štafet projely cílem i Francouzky, které ale byly diskvalifikovány a přišly o křišťálový glóbus. Norky měly v polovině závodu díky Marte Olsbuové-Röiselandové a Tirill Eckhoffové bezmála minutový náskok a švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy ho nedokázaly smazat. Finišmanka Tandrevoldová, která se vrátila po kolapsu na ZOH do závodů, projela cílem neohroženě o 37,7 sekundy před mladší ze sester Öbergových. Olympijské vítězky ze Švédska díky druhému místu vyhrály celkové pořadí ženských štafet ve Světovém poháru.

V pátek ve 14:30 SEČ je v Kontiolahti na programu štafeta biatlonistů.