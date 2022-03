Pro glóby do Osla. Jeden i do Česka, co malé za jednotlivé disciplíny?

Ještě poslední prodloužený víkend, kdy nasadí lyže, nahodí flintu na záda a po startovním výstřelu vyrazí na trať. Biatlonistky a biatlonisty čekají poslední závody sezony Světového poháru. A už na úvod přišla první komplikace.

Areál pod slavným skokanským můstkem na Holmenkollenu je známý tím, že zdejšími podmínkami, obzvlášť už prakticky na jaře, umí sportovce potrápit. Svou pověst si drží i nyní, a tak museli pořadatelé kvůli nepříznivé předpovědi, která slibuje silné sněžení, přesunout sprint žen ze čtvrtka na pátek. Všechny tři dny tak pojedou své disciplíny ženy i muži.

Česká nominace Muži: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Tereza Voborníková

Ačkoliv tato sezona nebyla pro český biatlon z těch zářivých, jednu třešinku na poměrně malém dortu i tak dostane. Markéta Davidová si má podle plánů organizátorů po pátečním sprintu převzít svůj první malý glóbus za vytrvalostní závody, který měla jistý už před únorovým odletem na olympijské hry.

Podle toho, co hlásili čeští reprezentanti z úvodních tréninků, závodění v Oslu nebude ničím jednoduchým. „Letos jsem ještě tak bořivý sníh nezažila. Už je to takové to jarní lyžování. Myslím, že trať je docela těžká. Je tam jeden nepříjemný sjezd, z toho mám trošku obavy. Ale líp se mi bude trať hodnotit po závodě. Až v intenzitě člověk pozná, kde to bolelo,“ prozradila oficiálnímu webu Českého biatlonu Tereza Voborníková, čerstvá dvojnásobná juniorská mistryně světa.

I s tím se ale musí závodnice a závodníci poprat, protože v některých disciplínách ještě stále bojují o malé glóby, a v případě žen i o ten velký. Už v pátek půjde o hodně ve sprintu žen i mužů. Své vedení se v nich budou snažit udržet suveréni této sezony Marte Olsbuová Röiselandová a Quentin Fillon Maillet. Francouz pak ze sebe vydá ještě poslední síly v nedělním závodu s hromadným startem, kde také momentálně vede, ale jistotu cenné trofeje ještě nemá. Na rozdíl od trůnu pro nejlepšího biatlonistu sezony, kde už jej nemůže nikdo předstihnout. K dispozici je už totiž maximálně 180 bodů a on vede o 245.

To majitelka pěti medailí z pekingské olympiády Olsbuová Röiselandová se ještě zapotí, aby premiérový velký glóbus vybojovala. Před mladou raketou ze Švédska Elvirou Öbergovou má náskok 82 bodů. Pokud se jí ale závěr sezony vydaří, bude to pro ni kariéra jako hrom. K třem olympijským zlatům může přidat velký glóbus a k němu teoreticky další tři malé, protože Norové už ovládli pořadí smíšených štafet a vedle sprintu má jednatřicetiletá biatlonistka spadeno také na ovládnutí stíhacích závodů.

V případě mužů není rozhodnuto už jen ve sprintu a závodu s hromadným startem.

MUŽI

Průběžné pořadí SP:

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) - 870 bodů

2. Emilien Jacquelin (Fr.) - 625 bodů

3. Sebastian Samuelson (Švéd.) - 596 bodů

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor.) - 594 bodů

5. Sturla Holm Laegreid (Nor.) - 574 bodů

…

28. MICHAL KRČMÁŘ - 274 bodů

64. ADAM VÁCLAVÍK - 45 bodů

65. JAKUB ŠTVRTECKÝ - 44 bodů

Sprint (8/9 závodů):

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) - 348 bodů

2. Sebastian Samuelson (Švéd.) - 292 bodů

3. Emilien Jacquelin (Fr.) - 272 bodů

…

31. MICHAL KRČMÁŘ - 80 bodů*

Vytrvalostní závod (2/2):

1. Tarjei Bö (Nor.) - 108 bodů

2. Sturla Holm Laegreid (Nor.) - 100 bodů

3. Simon Desthieux (Fr.) - 86 bodů

…

14. MICHAL KRČMÁŘ - 47 bodů*

Stíhací závod (6/7):

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) - 325 bodů

2. Sebastian Samuelson (Švéd.) - 239 bodů

3. Emilien Jacquelin (Fr.) - 222 bodů

…

25. MICHAL KRČMÁŘ - 97 bodů*

Závod s hr. startem (3/4):

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) - 142 bodů

2. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor.) - 127 bodů

3. Benedikt Doll (Něm.) - 123 bodů

…

23. MICHAL KRČMÁŘ - 50 bodů*

ŽENY

Průběžné pořadí SP:

1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nor.) - 807 bodů

2. Elvira Öbergová (Švéd.) - 725 bodů

3. Hanna Öbergová (Švéd.) - 618 bodů

4. Dzinara Alimbekavová (Běl.) - 589 bodů

5. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) - 577 bodů

…

12. MARKÉTA DAVIDOVÁ - 454 bodů

19. JESSICA JISLOVÁ - 365 bodů

70. LUCIE CHARVÁTOVÁ - 33 bodů

72. EVA PUSKARČÍKOVÁ - 30 bodů

88. TEREZA VOBORNÍKOVÁ - 12 bodů

89. TEREZA VINKLÁRKOVÁ - 12 bodů

98. ELIŠKA TEPLÁ - 5 bodů

Sprint (8/9 závodů):

1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nor.) - 364 bodů

2. Elvira Öbergová (Švéd.) - 316 bodů

3. Hanna Öbergová (Švéd.) - 304 bodů

…

18. JESSICA JISLOVÁ - 144 bodů*

Vytrvalostní závod (2/2):

1. MARKÉTA DAVIDOVÁ - 98 bodů

2. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) - 86 bodů

3. Dzinara Alimbekavová (Běl.) - 79 bodů

Stíhací závod (6/7):

1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nor.) - 326 bodů

2. Elvira Öbergová (Švéd.) - 266 bodů

3. Hanna Öbergová (Švéd.) - 251 bodů

…

11. MARKÉTA DAVIDOVÁ - 134 bodů*

Závod s hr. startem (3/4):

1. Dorothea Wiererová (It.) - 123 bodů

2. Elvira Öbergová (Švéd.) - 120 bodů

3. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) - 102 bodů

…

7. MARKÉTA DAVIDOVÁ - 89 bodů*

Program SP v Oslu

Pátek:

13.15 - sprint ženy

15.50 - sprint muži

Sobota:

12.50 - stíhací závod ženy

15.00 - stíhací závod muži

Neděle:

12.50 - závod s hr. startem žen

15.00 - závod s hr. startem mužů

Bodování v SP

1. místo - 60 bodů

2. místo - 54 bodů

3. místo - 48 bodů

4. místo - 43 bodů

5. místo - 40 bodů

6. místo - 38 bodů

7. místo - 36 bodů

8. místo - 34 bodů

9. místo - 32 bodů

10. místo - 31 bodů

11.-40. místo - 30-1 bod