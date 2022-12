SP v biatlonu 2022/23 Kontiolahti: výsledky první zastávky SP

Několikanásobná biatlonistka roku Markéta Davidová vstoupí do dalšího ročníku SP • Petr Slavík/Český biatlon

Češka Lucie Charvátová vyhlíží vstup do biatlonové sezony • Petr Slavík/Český biatlon

Ve Finsku odstartovala nová sezona Světového poháru v biatlonu. V úvodu byly na programu individuální závody, ve kterém Markéta Davidová obhajuje malý křišťálový globus z loňské sezony. Nejlepší český výsledek ve Finsku zaznamenaly obě štafety, když muži dojeli pátí a ženy šesté. V individuálních závodech se do nejlepší desítky dvakrát prosadila Markéta Davidová. Prohlédněte si kompletní výsledky ze SP v Kontiolahti.

Výsledky SP v biatlonu Kontiolahti 2022/23 🇫🇮

Konečné pořadí SP v biatlonu 2021/22

Muži: 1. Fillon Maillet (Fr.) 984, 2. Laegreid (Nor.) 736, 3. Samuelsson (Švéd.) 717, 4. Christiansen (Nor.) 708, 5. Jacquelin (Fr.) 706, 6. T. Bö (Nor.) 601, ...28. Krčmář 332, 52. Václavík 88, 58. Štvrtecký 77, 100. Karlík (všichni ČR) 2.

Ženy: 1. Röiselandová (Nor.) 957, 2. E. Öbergová (Švéd.) 823, 3. Hauserová (Rak.) 684, 4. H. Öbergová (Švéd.) 661, 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 642, 6. Herrmannová (Něm.) 589, ...10. Davidová 560, 17. Jislová 441, 66. Voborníková 39, 73. Charvátová 33, 75. Puskarčíková 30, 94. Vinklárková 12, 102. Teplá (všechny ČR) 5.

Česká nominace na SP v Kontiolahti 🇫🇮

Nejlepší umístění z loňské sezony obhajuje Markéta Davidová, která skončila desátá. Dílčí obhajoba ji pak čeká ve vytrvalostní závodu, ve kterém získala v předchozí sezoně malý křišťálový globus. Ženská výprava zůstala bez větších změn. Mezi muži se premiérově představí Jonáš Mareček, na střelnici pak na tým bude dohlížet nový trenér střelby a olympijský vítěz Matt Emmons.

Muži: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eliška Václavíková, Tereza Voborníková

České biatlonové úspěchy v Kontiolahti od roku 2013

Úspěch českého biatlonu v Kontiolahti má společného jmenovatele v podobě Ondřeje Moravec a Gabriely Soukalové, kteří jediní dokázali ve finském středisku dosáhnout na medailová umístění v individuálních závodech. Společně s Michalem Šlesingrem a Veronikovou Vítkovou pak získali legendární zlato ve smíšené štafetě na MS v biatlonu 2015, ze kterého si česká výprava odvezla celkem čtyři cenné kovy.