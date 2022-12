Prokletá poslední střelba! Slovenka drahou chybu v cíli obrečela

Obávají se toho všichni biatlonisté, zároveň se to ale většině z nich už někdy stalo. Netrefit úplně poslední položku a odstřelit si třeba i životní výsledek. Markétě Davidové se to stalo na olympijských hrách a ve včerejším startu sezony ve Finsku znovu.

V Kontiolahti ve vytrvalostním závodu, za který v minulé sezoně brala malý křišťálový glóbus, minula hned dvakrát. A jedním z terčů, který nespadl, byl opět ten úplně poslední, což ji odsunulo na sedmé místo. Tentokrát se to však česká hvězda snažila brát s humorem.

„U první stojky přesně vím, co jsem udělala špatně, tam jsem nezastavila a jen jsem to projela. U poslední vyloženě nevím, kde rána byla. Ale trošku jsem se zasekla, což myslím, že tomu úplně nepomohlo. Prostě zase ta poslední rána. Už jsem si říkala, jestli se na ně nevyprdneme, já bych je radši zrušila.“

Na stejném terči chybovala i její reprezentační kolegyně Tereza Voborníková. Pro dvojnásobnou juniorskou mistryni světa z letošního šampionátu Terezu Voborníkovou to navíc byla jediná minela celého závodu. „Myslím, že bych čtyři nuly stejně nedala, takže jsem se jen usmála, když jsem poslední ránu netrefila. Za jedna je moc hezký výsledek,“ hodnotila poté v rozhovoru pro Českou televizi dvaadvacetiletá závodnice.

Mnohem hůř než Češky na tom byla jejich slovenská kolegyně Ivona Fialková. U té totiž grafika neukázala žádný sestřelený terč, ovšem ne proto, že by žádný netrefila. Žena, které v minulé sezoně patřilo v SP 49. místo, totiž pálila do sousedních.

V okamžiku, kdy dokončila závěrečnou střelbu vestoje, bylo jí vše jasné, což ukázal výraz v obličeji. Podívala se na trenéra, který průšvih jen potvrdil, a s nevěřícným kroucením hlavy jela vstříc cíli. Když dojela, bylo jí do pláče, dokonce si před kamerou raději zakryla oči. Mladší ze sester Fialkových patřilo 88. místo z 90 závodnic.

V případě Slovenky, ale i některých českých biatlonistek, tak nezbylo, než si vzít za své obvyklou větu Davidové: „Není dobré dělat závěry z prvního závodu.“

Právě česká hvězda byla v hodnocení prvního startu zdrženlivější. „Byl jako každý rok těžký a dlouhý. Podle mě by vám takto odpovědělo tak 90 procent startovního pole, protože individuál je dlouhý a takhle na první závod je to náročné, než si člověk zvykne, že to bude bolet,“ pravila desátá žena celkového pořadí SP z minulé sezony.

Sama se prý potřebuje na začátku rozjet, dostat se do tempa. Oproti dřívějším letům by ovšem mohly pomoci i lyže. Kromě toho, že změnila značku, přišla výrazná obměna i v servisním týmu. „Lyže byly super, měly jsme normální konkurenceschopné lyže. Cítila jsem se tak nějak normálně. Neřekla bych, že to byl skvělý běžecký výkon, ale ani ne hrozný. Zažila jsem už i těžší starty do sezony,“ řekla sedmá nejrychlejší žena včerejšího individuálu.

V Kontiolahti, kde v tréninku pocítili biatlonisté i teploty deset stupňů pod bodem mrazu, čekají Davidovou a spol. ještě dnešní štafety, v sobotu sprint a v neděli případně stíhací závod. A jaký má pětadvacetiletá Češka k finskému středisku vztah? „Asi nijak vyhraněný. Je to těžké, ale nic hrozného, kvůli čemu bych se sem netěšila. Spíš mi vadí tma, že je hrozně brzo. Když jsme jely odpoledne, byla tma jak v noci. Jako teď všude na severu,“ usmála se.

Štafeta mužů dnes startuje v 11 hodin, ženy se do akce pustí ve 13.35.