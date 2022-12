Lékař drží Soukalové palce: Zátěžová kapacita klesá, těhotenství nevadí

Třeba to bude jen planá naděje. Ovšem kdyby se Gabriela Soukalová opravdu odhodlala přetavit svůj současný romantický návrat k aktivnímu sportu v comeback na profesionální úrovni, Jaroslav Větvička, vedoucí lékař Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, by jí dal razítko. „Je to úplně super nápad,“ usmívá se.

Co by všechno musela Gabriela Soukalová zvládnout, aby to mohlo klapnout?

„Myslím, že holky jsou trošičku jiné v myšlení než kluci. Běžecká oblast a dobrá střelba jsou sice naprosto zásadní, ale u starších sportovců a žen speciálně jde i o motivaci, psychickou podporu, koučing. To jsou tak citlivé věci, že musí být v dobrém týmu. Musí tam být někdo, kdo ji vede, moderuje. Fyzično je taky důležité. Jistě se dá zjistit z motorických, terénních i laboratorních testů, jak na tom je, a začít na tom budovat.“

Takže se vám ta vyhlídka líbí?

„Je to úplně super nápad. Ze všech možných důvodů by to byla dobrá věc. Všichni by byli šťastní, kdyby se to povedlo. Je to obrovská výzva. I my jako fanoušci bychom to přivítali. Byl to krásný sportovní příběh.“

A je to reálné?

„Obecně to možné je. Bylo by to úžasné, celý národ by jí to přál, z tohohle hlediska by měla podporu, to by bylo pro ni velice pozitivní. Záleží na lidech, s kterými bude spolupracovat. Je tam také aspekt