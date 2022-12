Trápící se norská hvězda? Legendy volají po změně. Tragédie, říká čekatel

Ze čtyř závodů ovládl tři. V tom zbývajícím dojel druhý. Endre Strömsheim, 25letý rodák z Osla, na startu sezony válí v IBU Cupu, druhé biatlonové divizi. Trenéři áčkové reprezentace ho mají zcela jistě na radaru, ale... Příležitost mezi elitou nepřichází. Nedočkal se ani v Hochfilzenu, ani tento týden ve francouzském Le Grand Bornand, kde pokračuje seriál Světového poháru.

„Jediné, co jsem mohl udělat lépe, je, že bych vyhrál čtyřikrát. Ale ani tak si nemyslím, že by se něco změnilo. Jedině, že by někdo onemocněl,“ postěžoval si pro televizi TV2. „Nepamatuji si, že by měl někdo tak dobrý start do sezony IBU Cupu. Rozhodně nesouhlasím s argumenty trenéra Egila Kristiansena. Oznámil mi své rozhodnutí a já mu řekl, co si myslím. Ohledně argumentů se zeptejte jeho,“ odbyl další dotazy.

Místo elitních závodů ve Francii čekají Strömsheima další bitvy o patro níž, IBU Cup má tento týden zastávku v italském Ridnaun.

V Norsku jeho nepovolání do elitní reprezentace vyvolalo diskuzi. Biatlonová velmoc může ve Světovém poháru nasadit do závodu nejvýše šest lidí. Johannes Bö vyhrál čtyři z pěti dosavadních závodů, čtyřikrát na pódiu byl i Sturla Holm Lägreid. V elitní desítce celkového pořadí se nachází i mladík Filip Fjeld Andersen a slušně si vedou také Vetle Sjaastad Christiansen a Johannes Dale.

Jeden člen týmu ale zaostává. Hvězdný veterán Tarjei Bö se trápí především na střelnici. Nejlépe zatím zajel ve stíhačce v Kontiolahti (9. místo). V jeho bilanci ale najdete také 53. či 39. příčku. „Podle toho, jaké výkony teď předvádí, si myslím, že by si měl dát od Světového poháru pauzu,“ vystřelil expert NRK a bývalý reprezentant Ola Lunde.

Norové ve Světovém poháru

Kontiolahti Hochfilzen Um. Jméno Body IN SP ST SP ST 1. Johannes Thingnes Bö 389 12. 1. 1. 1. 1. 2. Sturla Holm Lägreid 325 6. 2. 2. 3. 2. 9. Filip Fjeld Andersen 155 23. 6. 15. 4. 20. 12. Vetle Sjaastad Christiansen 134 7. 10. 16. 13. 27. 15. Johannes Dale 126 16. 7. 55. 10. 8. 22. Tarjei Bö 82 53. 18. 9. 39. 16. 36. Erlend Bjöntegaard 31 10. 64. Pozn.: IN - individuální (vytrvalostní) závod, SP - sprint, ST - stíhačka. Erlend Bjöntegaard mohl v Kontiolahti startovat na divokou kartu jako poslední vítěz celkového pořadí IBU Cupu.

S Lundeho názorem souzní i největší legenda. „Strömsheim by si zasloužil šanci. O Tarjeie nemám obavy, mistrovství světa je v Oberhofu, kde mu tratě vyhovují. Právě s ohledem na MS si ale mohl dát pauzu a soustředit se na přípravu. Pomalejší start mohl využít jako skvělou příležitost pro tréninky, zapracoval by na střelbě a v novém roce by se určitě vrátil silnější,“ uvedl Ole Einar Björndalen.

Lunde se do problematiky opřel ještě více. Podle něj změna ve složení týmu nenastane ani v lednu. Obává se, že Strömsheim dostane šanci až na konci sezony po šampionátu. „Není správné, aby Světový pohár objížděli po celou sezonu stále stejní závodníci. Pokud některý z nich nedosahuje vysoké úrovně, zaslouží si šanci ten, kdo dominuje v IBU Cupu. Vůči Strömsheimovi není správné, že nedostal příležitost, i když v IBU Cupu podává fantastické výkony,” dodal expert.

Strömsheim už se mezi elitou objevil. Debutoval na konci sezony 2018/19 doma v Oslu, pak se představil v šesti závodech v závěru ročníku 2020/21. Nejlépe dojel na 12. místě ve sprintu v Novém Městě na Moravě. V IBU Cupu má na kontě deset triumfů, z toho tři v této sezoně. I proto se sám vyptával vedení norského týmu na svou šanci. S odpovědí, že Tarjei je se svými zkušenostmi i nadále užitečný, se příliš neuspokojil.

„Je to naprosto tragické. Vůbec nesouhlasím s tím, že vedení vybírá do Světového poháru sportovce podle nějakých svých kritérií. Je přece jasné, že biatlonisté, kteří potřebují získat zkušenosti a mají dobré výsledky, musí dostat příležitost,“ říká Strömsheim. „Vypadá to, že není vůbec podstatné, jaké výkony podáváte v IBU Cupu.“

„Tarjeiho si velmi vážím a oceňuju všechny úspěchy, kterých dosáhl. Nemyslím si, že by měl kariéru zabalit jen proto, že měl slabší úvod sezony. Mrzí mě ale, že to vedení spíš nevidělo jako možnost nechat ho trochu odpočinout a mně dát šanci ve Světovém poháru,“ dodal aktuální lídr IBU Cupu.

Podle Björndalena je současný mužský tým Norska nejlepší v historii. Logicky je obtížné se do něj dostat. Majitel 13 olympijských medailí si zároveň myslí, že reprezentační béčko by mohlo v klidu konkurovat dalším silným týmům v čele s Francií či Švédskem. Vyvstává tak otázka, zda by tak nadupaný tým jako má aktuálně Norsko, neměl dostat více míst.

A co na celou kauzu říká sám Tarjei Bö? „Lunde o tom nic neví,“ opřel se nejdřív do kritizujícího experta. „Sám k sobě jsem upřímný a vím, že mé výsledky zatím nejsou moc dobré. Jsem ale přesvědčen, že forma se dostaví. Byl jsem zatím pod svou úrovní, především na střelnici, ale všichni v Norsku znají mou špičkovou úroveň. Musíme zůstat klidní, já i lidé, kteří mi fandí. Bojuji dál.”