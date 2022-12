Krčmář o hlášce k pivu po sportu: Jsem teď za Dušína. Dorazily i urážky

Tento výrok zaznamenali i ti, kteří se o sportovní svět jinak příliš nezajímají. Vítězem tradičního žebříčku TOP 50 sportovních hlášek (kompletní pořadí ZDE>>>) se stal český biatlonista Michal Krčmář, jenž se vyjádřil na téma alkohol ve sportu. V rozhovoru pro deník Sport prozradil, co jej k tomuto prohlášení vedlo, jaké byly reakce, i to, jak to má sám s alkoholem.

Jeho tweet způsobil na internetu pořádný rozruch. Biatlonista Michal Krčmář se v srpnu opřel do libereckého útočníka Micka van Burena, který prohlásil, že vyhraný zápas nad Teplicemi půjde s týmem oslavit na pivo. „Když jsem to napsal, strhla se mela. Zpětně jsem ale rád, že jsem to téma otevřel. Spousta lidí má o profesionálním sportu zkreslené mínění,“ tvrdí český reprezentant.

Co se dělo poté, co jste zveřejnil tento tweet?

„Strhla se docela mela. (směje se) Vzbudilo to velkou vlnu reakcí. Musím upřímně říct, že tolik ohlasů jsem opravdu nečekal. Spousta z nich byla od slávistických fanoušků. Mick van Buren je totiž kmenovým hráčem Slavie a já jsem sparťan. Brali to tedy jako útok na tým, což tak vůbec myšlené nebylo. Postupem času jsem si začal říkat, že jsem za takovou odezvu rád. Ať už tu moji hlášku pochopil, kdo chtěl, jak chtěl, zvedlo se povědomí o této problematice. Když jsem viděl všechny reakce, došlo mi, že spousta lidí má o profesionálním sportu zkreslené mínění. Myslí si, že je to jen o trénování, a neuvědomují si, že je tam spousta dalších věcí, které výkonu musíte podřídit.“

Nesouhlasně se k vašemu tweetu vyjádřili například i bývalí hokejisté Ladislav Šmíd a Jakub Koreis. Překvapilo vás to od někdejších profíků?

„Určitě mě trošku zaskočilo, že lidé ze sportovního prostředí vnímají pivo po zápase jako normální věc. Svým způsobem to chápu,