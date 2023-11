Přání Moravce k startu sezony: Ať je to pestřejší. Rady před domácím MS

Bude to jeho už třetí sezona v roli televizního diváka. Ondřej Moravec si stále udržuje kontakt s českým týmem a dobře ví, co se v domácím i světovém biatlonu děje. I proto mohl pro deník Sport a web iSport.cz okomentovat změny, které se v jeho milovaném sportu odehrály a především pak to, co postihlo tým českých mužů. „V případě Michala Krčmáře jsem si to dvakrát i sám zažil, takže nevidím důvod, proč by neměl závodit dobře.“

V roce 2013 na vlastní kůži poznal atmosféru domácího mistrovství světa, a tak mohou být i jeho zkušenosti cenné pro současné reprezentanty. Je lepší rozbalit to už v první části sezony, nebo se šetřit až na MS? A co říká na dominanci Norů v minulém ročníku? „Přál bych si, aby to bylo tentokrát, jak to říct kulantně… trošku pestřejší.“

Jak se teď už jako divák u televize těšíte na další biatlonovou sezonu?

„Rozhodně se těším. V Novém Městě na Moravě budu mít i komentátorskou roli, což je pak mnohem intenzivnější, když to člověk vnímá přímo na místě. Biatlon sleduju celou dobu, i když už závodník nejsem. Jsem v obraze, v kontaktu se všemi našimi reprezentanty. Podle mě to bude vrchol období, které uplynulo od MS 2013. Myslím tady u nás v České republice.“

Vždy, když začíná nový ročník Světového poháru, je to spojeno se změnami. V případě žen, myšleno ve světové konkurenci, po minulé sezoně spousta zvučných jmen skončila. Jak to tu novou ovlivní?

„Je pravda, že žen z první desítky nebo užší světové špičky skončilo dost. Na druhou stranu tam máme spoustu nových jmen, která nám už loni a přes léto předváděla výkonnost, která je opravňuje k tomu nahradit ty, které skončily. Takže bych neřekl, že závody budou lehčí, to určitě ne. Na druhou stranu, jak naše, tak i ostatní závodnice zkušenost, kterou mají, rozhodně mohou prodat. Vzhledem k MS myslím, že je to dobrá pozice, kdy ví tak nějak s kým můžou počítat, jaká sezona bude. Můžeme se jen těšit, co nám předvedou.“

Ze jmen z minulého ročníku, napadá vás závodnice, která zazářila a na koho bychom se mohli těšit, že by mohl něco pěkného předvést?

„Na první dobrou mě napadá, že se trápila Franziska Preussová, to je jméno, které by se mělo vrátit. A z nových jmen jsou tam Francouzky. Když jsem viděl v létě, co (Prune) Jeanmonnotová předváděla mezi hlaďařkami, myslím, že tam se máme na co těšit. I Justine Braisazová-Bouchetová po mateřské pauze. S Francouzkami se určitě musí počítat. Jsem zvědavý na Norky, tam se člověk těžko něco dozví, nebo něco, co je relevantní. Tím, že skončily Tiril Eckhoffová a Marte Oslbuová Röiselandová, což jsou závodnice, které v poslední dekádě dokázaly úplně všechno, to pro ně bude citelná ztráta. Takže jsem zvědavý, jak se s tím Norky vypořádají, jestli objeví nové jméno. Italky asi budou mít omlazení, tam asi také pracují velice dobře, hlavně směrem k olympiádě, takže jsem zvědavý, co od nich můžeme čekat.“

U mužů k takovým „ztrátám“ nedošlo. Co tedy čekat od mužských závodů?

(pousměje se) „Upřímně doufám, že ať to jsou Francouzi, Švédové nebo je jedno kdo, že to nebude jako loni a tyhle týmy se budou schopny přiblížit norskému nebo možná i Johannesovi. Nikomu nepřeju, že by neměl vyhrávat. Ale kdyby měla další sezona probíhat jako ta minulá… Nechci říct, že by to uškodilo biatlonu, ale myslím, že biatlon umí být skvěle zajímavý, ne že by loni nebyl, to vůbec ne. Ale přál bych si, aby to bylo, jak to říct kulantně… trošku pestřejší.“

Novinkou, která nezasáhne jen biatlon, ale celé lyžování, je přechod na bezfluorové vosky. Bude to velká výzva pro servismany?

„Ohromná. Nejsem detailně ve spojení se servisem, takže o tom nemám úplně přesné informace. Ale jen když si představím nepoužívat fluor, tak myslím, že to pro závodníky může být někdy hodně těžké. Nevím, jaké v našem případě nebo ve světě jsou k dispozici vosky, jestli se dají v rychlosti srovnat se zakázanými fluorovými. Já si přeju to, aby nedošlo k ještě většímu prohloubení mezi týmy, protože předpokládám, že Norové v tom jsou extrémně daleko. Když vezmu, jaký představili nový kamion a jaký kolem toho byl humbuk. Určitě jsou daleko i v tom, že vědí, co mají mazat.“

Co si slibujete od Čechů?

„Kdybyste se mě zeptala tak čtyři měsíce zpátky, vypálil bych vám, že budeme bojovat o medaile, možná i v individuálních závodech. Protože biatlon je v tomhle tak krásný, že se to může stát. Bohužel, měli jsme spoustu překážek, když to tak řeknu, které tohle ovlivnily. Neříkám, že se to nemůže stát, ale šance, když se na to reálně podívám, se snížila. Ale taky to nemusí znamenat vůbec nic. Tým má pořád velkou sílu, jednoznačně nám to předvedl loni. Nechci jmenovat nikoho konkrétního, ale posun tam byl, byli tam kluci, kteří měli nejlepší sezony, mladí kluci jezdili výborně, středně staří se taky zlepšovali. Minimálně ve štafetě to, co předvedli loni na MS, klidně můžou udělat i v Novém Městě. Nevidím důvod proč ne.“

V případě zmiňovaných potíží narážíte na zdravotní komplikace Michala Krčmáře a v létě poranění kolene Tomáše Mikysky?

„Ano a ještě jsme tam měli Adama Václavíka, který měl zlomený prst. Takže tři lidi a to jsou jednoznačně komplikace. To, co měl Michal, znám moc dobře, během kariéry jsem to zažil dvakrát. Ale neznamená to, že nemůže závodit dobře, protože i já jsem byl schopen se z toho dostat. Bylo to před olympiádou v Pchjongčchangu, kde myslím, že fyzicky jsem byl připravený dobře. Tak jsem to absolutně nezvládl po psychické stránce. Takže tady rozhodně nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat.“

Co u Mikysky?

„Pro něj je to momentálně asi nehorší situace. Byl nedávno v Letohradu, už trénuje, ale manko tam bude velké. Takže nepředpokládám, že by zasáhl do nějakých svěťáků teď do Vánoc. Pro něj bude asi hlavním cílem mistrovství světa. Bude to těžké. Tam je to strašná škoda, protože v jeho případě jsem to tipoval na velké želízko v ohni. Když jsem ho viděl v létě v Jablonci, ten udělal ohromný kus práce a je to škoda. Ale takový je život.“

Highlightem bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Prozraďte, jak vnímá český závodník sezonu, jejímž vrcholem je domácí MS? Chce se ukázat už na začátku sezony ve Světových pohárech, nebo se snaží vyladit formu až na MS?

„Teď tady máme zmíněnou situaci se zdravotními komplikacemi u některých závodníků, takže tam vůbec nebude cílem být v top formě na začátku sezony nebo ke konci prvního trimestru. Na druhou stranu když to vezmu z mého pohledu, je to tak, že když se člověku podaří závody, má před MS na čem stavět, vidí, že tam byly dobré závody, tak je daleko jednodušší pak navázat na dobré výsledky. Mít je v sezoně za sebou, než čekat na nějaký zázrak na MS. Je to hodně složité a člověka to dost stresuje. Zažil jsem i spoustu takovýchhle mistrovství světa.“

Co by tedy bylo ideální?

„Těžko říct, za mě určitě lepší, když by se jim nějaký závod, nebo ještě lépe několik závodů povedlo, aby byl člověk v klidu. Samozřejmě pak je jednoznačně prioritou být maximálně dobře na MS. Ale jedna věc je si to nějak plánovat, směřovat k tomu, a pak to provést. V biatlonu to není úplně čistě jen o fyzické formě, ale i mentální stránka tam hraje roli. Je třeba tyhle dvě věci skloubit.“

ONDŘEJ MORAVEC

Narozen: 9. června 1984 (39 let)

9. června 1984 (39 let) V ýška/váha: 181 cm/71 kg

181 cm/71 kg Debut v SP: 2003

2003 Bilance na ZOH: 0-2-1

0-2-1 Bilance na MS: 1-2-3

1-2-3 Počet výher/pódií (SP+MS+ZOH): 3/25

