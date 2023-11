Řezáč o dominanci Norů a konci fluoru: Výroba vosků je levná, ale...

Budou mít menší týmy problémy oproti reprezentacím s největším rozpočtem? Nebo se na novém startu bez fluoridových vosků podmínky spíš srovnají? Podle výsledků ze Sjusjoenu, kde se svět na Nory jen zdálky díval, to vypadá, že první možnost je správně.

Co říkáte na dominanci norských biatlonistů v přípravě?

„Vím, jak to funguje v Norsku, tři roky jsem kolem nich byl. Síla Norů je a bude, protože oni udělají všechno proto, aby byli nejlepší. V biatlonu nebo ve Světovém poháru v běžeckém lyžování v mazání takový problém není. Sníh je tam všude čistý a stejný. U nás v dálkovém lyžování se jde nahoru, dolů. Start máme v devět, dojíždíme kolem dvanácté hodiny. Různě se otepluje, na trati se vystřídají čtyři druhy sněhu. U nás je mazání na vyšší úrovni, musí se víc přemýšlet.“

Proč jsou teď Norové tak vepředu?

„Dřív všichni věděli, že silné týmy používají deset prášků, víc ne. Byly nejlepší, vytestované. Rozkřiklo se to. Za čtyři, pět let všichni věděli, že ze sta prášků jim stačí používat osm, rozdíl tam nebyl. Velké rozdíly jsou ve strukturách. Ve Skandinávii jsou vepředu, mají to víc vytestované. Mají delší sezonu, jiné sněhy než u nás. Můžou testovat v dubnu, kdy tady není sníh. Tohle oni umí…“

Co přináší menším týmům problémy při přechodu na vosky bez fluoru?„Jejich výroba je levná, ale jsou drahé, musí si je koupit. Nevím, proč udělali takový byznys s těmi novými vosky. Ty nové vosky opravdu neznám, ale vím, že je to strašně předražené. Fluor tam není, výroba je levná, měly by být o polovinu a víc levnější.“

Navíc teď všichni musíte řešit, aby se do lyže nedostal fluor třeba kontaminací…

„S novými vosky to bude trošku komplikovanější. Lyže se mají kontrolovat na startu a v cíli. My v dálkovém lyžování přejedeme špinavý sníh, může tam být trošku olejíčku od jiného turisty, který namaže fluorové vosky. Nevím, jak to scanner vezme a otestuje v cíli. Přemýšlel jsem nad tím, proč nezavedou pro všechny týmy jednu značku lyží, stejné mazání. Pak by dali lyže závoďákům na startu a vyšlo by to nejlevněji. Do budoucna k tomu dojde. Mazání s novými vosky, které jsou předražené, bude komplikované.“