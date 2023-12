Johannes Bö o bráchovi i první výhře: Byl jsem nervózní. Tuší, kdy skončí

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | V minulé sezoně se v mužských závodech jezdilo v podstatě o druhé místo. Nejvyšší stupínek měl rezervovaný nedostižný Johannes Thingnes Bö. Testovací závody před sezonou naznačovaly, že by se to nemělo měnit ani v novém ročníku Světového poháru. Jenže ona změna přišla. Mladší z bratrů Böových byl najednou jinde, než sám čekal. „Částečně na vině bylo i zranění lokte, ke kterému jsem přišel po páce s bráchou,“ líčil Johannes po sobotní výhře ve stíhacím závodu v Hochfilzenu.

Pro mnohé to byla změna k lepšímu, mužský biatlon byl rázem zajímavější. Johannes Thingnes Bö totiž na chvíli ztratil monopol na vítězství. „Je to hned jiné, není to taková nuda. Ono to, co se dělo minulou sezonu, kdy měl Johannes takovou dominanci, bylo až nenormální. Pro biatlon jako takový by nebylo úplně dobře, kdyby se to opakovalo,“ měl jasno český reprezentant Michal Krčmář.

V Hochfilzenu, kde je právě druhá zastávka Světového poháru, ovládl sprint jeho starší bratr Tarjei. V sobotní stíhačce už ale Johannes opět našel jistotu na střelnici, kde předtím na své poměry hodně chyboval. A také se změnila ještě další důležitá věc – zdraví.

Vrátil jste se opět na první příčku, musíte být šťastný, že?

„Rozhodně, jsem šťastný, ne tak uklidněný, jsem opravdu trpělivý při čekání na dobré výsledky. Překvapil jsem sám sebe, že jsem dnes skončil na pódiu. Když se podívám na předchozí výsledek, tak ve sprintu jsem udělal spoustu chyb (3 chyby) na to, abych byl dnes na pódiu, ale povedlo se. Cítil jsem se dobře, měli jsme skvělé lyže a odvedl jsem velmi dobrou práci na střelnici, což mě dovedlo na vrchol.“

Je to už vaše 75. výhra. Co to pro vás znamená?

„Je to dobré. Po minulé sezoně nemůžu brát za dobrý výsledek nic jiného než výhru. A stejné je to u vás, kteří to sledujete. Ale dosáhnout tohoto vítězství bylo náročně, takže jsem sám zvědavý, jak to půjde v dalších závodech. Ale teď si jen užívám tohoto momentu.“

Sezonu jste neodstartoval tak, jak byste chtěl. Co se tedy teď změnilo oproti pátečnímu sprintu a také Östersundu?

„Před Östersundem jsem měl potíže s loktem, takže finální příprava nebyla tak dobrá, jak jsem chtěl. Při lyžování ve Švédsku jsem se cítil slabší, takže jsem se snažil s tím do tohoto týdne něco udělat. Byla to kombinace zlepšení stavu lokte, více posilování a také většího množství závodů. A také mi sedí tato nadmořská výška. Takže díky tomu všemu je to teď lepší.“

O jaké potíže s loktem šlo?

„Dali jsme si páku s Tarjeiem a pak jsem začal cítit bolesti lokte.“

Ale páku jste vyhrál…

„Ano, vyhrál jsem.“

Žluté číslo je pořád v rodině díky bráchovi Tarjeiovi, to je asi fajn, že?

„Ano, řekl bych, že si na to trochu myslel už od pátku, že když bude lepší než Samuelsson, tak bude ve žlutém. Je to docela vtipné. Myslím, že si teď užívá každý moment, a v případě, že by oslavil Vánoce ve žlutém, určitě by se do toho ještě víc opřel, aby ho udržel po zbytek sezony.“

Byl jste v minulých závodech trochu nervózní z toho, že věci nejdou, jak byste chtěl?

„Trochu ano. Ale jsem vždycky realista a vím, že nedostanete víc, než si zasloužíte. Předtím jsem byl 18., 15. a v pátek 11. Pomyslel jsem si: OK, to je to, kde teď jsem. Takže jediným receptem bylo zůstat uvolněný, trénovat, dělat to nejlepší, co umím v závodech. A když budu dobrý, ono to jednoho dne přijde. A dnes je ten den.“

V pátek Tarjei, teď vy, takže rodinná rovnováha funguje?

„Ano, máme to vybalancované. V minulé sezoně to tak nebylo, vedli jsme bratrské debaty, takže letos bychom to rádi sdíleli.“

Tarjei mluvil o tom, že by to mohla být jeho poslední sezona. Co byste mu poradil?

„Já vlastně nevím, já si prostě užívám každý den s ním, protože vím, že jednou skončí dřív než já. Pak to pro mě bude jiné být na světových pohárech bez něj. Takže ve chvílích jako je teď si to chceme spolu užít, jako kdyby to bylo naposledy.“

Vás cíl jsou olympijské hry v Miláně?

„Ano, já vím, kdy sám skončím. Ale nevím, jestli u Tarjeie to bude teď nebo po příští sezoně. Neznám jeho plány.“

Tuto sezonu je mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Jaký máte k tomuto místu vztah?

„Myslím, že tamní tratě mně i Tarjeiovi sedí, a vlastně celému norskému týmu, máme odsud mnoho dobrých výsledků. Takže se na to těším, od diváků, kteří tam jsou a hodně fandí, dostáváme spoustu energie. Takže je to velký sen.“

Je to pro vás hlavní cíl pro tuto sezonu?

„Hlavním cílem bylo celkové vítězství v SP, ale teď jsem trochu vzadu, takže se na to příliš nezaměřuju, beru to závod po závodu. Teď je pro mě větším cílem mistrovství světa.“