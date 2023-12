Trápení českých štafet v Hochfilzenu: ženy osmé, muži dvanáctí. Slaví Norové

Voborníková zahájila štafetu žen jednou opravou při střelbě vleže a před střelbou vestoje byla čtvrtá. Poté ale sestřelila jen čtyři terče a jela na trestné kolo. „V tuhle chvíli vůbec nevím. Zlobím se na sebe. Jsem smutná, naštvaná a zklamaná. Jakmile jsem netrefila tři rány, neustála jsem to a rozklepala se. Moc mě to mrzí,“ řekla České televizi Voborníková.

Charvátová vjela do druhého úseku jako jedenáctá, dobíjela ale jen třikrát a vytáhla tým na šestou příčku. Češky v tu chvíli ztrácely na medailové příčky necelou minutu. „Užívala jsem si to. Když cítím, že mi to táhne, motivuje mě to,“ uvedla Charvátová.

Předloňská mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová ale ani tentokrát nedala zapomenout na slabší střeleckou formu. Po položce vleže musela stejně jako minulý týden v Östersundu na trestné kolo a Češky opět klesly. „Fakt nevím, co bych k tomu řekla. Cvakala jsem a reagovala na vítr. V cíli mi říkali, že to bylo málo. Fakt nevím. Asi zkouším, kam až se dá spadnout. Do Lenzerheide (dějiště příštího dílu SP) se netěším. Těším se domů,“ podotkla Davidová.

Nejlepší střelbu měla finišmanka Jislová, která opravovala jen jednou a dovezla štafetu do cíle na osmé příčce. Češky ztratily na vítězné Norky dvě minuty a čtyřicet sekund. Druhé skončily Švédky, třetí Francouzky.

Mužský tým se musel obejít bez Michala Krčmáře. Dvaatřicetiletý rodák z Vrchlabí se před sezonou potýkal s cytomegalovirem a trenér Michael Málek mu po úvodních závodech SP dal prostor pro odpočinek.

Mareček na první položce třikrát opravoval, díky bezchybné „stojce“ ale předal Štvrteckému na deváté příčce se ztrátou 38 sekund na čelo. Také Štvrtecký držel tým dlouho v první desítce. Při střelbě vleže ale minul čtyři z prvních pěti terčů a musel poté na jedno trestné kolo.

„Je to teď obraz mé, nebo naší střelby. Je to na nic. Nevím, proč jsem to udělal. Nechápu to. Ani na té trati to pak nebylo ono. Na trati se to relativně dá. Na střelnici je to ale problém a hodně mě to mrzí,“ řekl Štvrtecký.

Málo vídaný kolaps zažil zkušený Slovinec Jakov Fak, který při střelbě vleže na druhém úseku netrefil jediný terč a jel na pět trestných kol. V polovině závodu vedli Norové o více než šest sekund před Francouzi. Češi byli s více než dvouminutovou ztrátou dvanáctí.

Trestnému kolu se poté nevyhnuli ani další čeští závodníci. Karlík minul poslední ránu vestoje a stejnou chybu zopakoval finišman Václavík. Češi zaostali za vítězi o pět minut a 22 sekund. Norové vyhráli štafetu v rámci SP podeváté za sebou. Umístění z minulého týdne v Östersundu zopakovali i druzí Francouzi a třetí Němci.

„Musím se omluvit všem fanouškům, protože to, co dnes předvedli kluci, je absolutní ostuda. Doufejme, že to bude zdvižený prst, protože si pořád myslím, že kluci mají na úplně jiné výkony. Na trati to špatné nebylo, možná lepší standard. Ale to, co kluci předvádí na střelnici, je bída. Potřebují se dostat to psychické pohody,“ konstatoval trenér Málek.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:15:38,5 (0 tr. okruhů + 5 dobíjení), 2. Francie (Perrot, Jacquelin, Fabien Claude, Fillon Maillet) -28,7 (0+6), 3. Německo (Zobel, Kühn, Nawrath, Doll) -1:06,9 (1+9), 4. Itálie -1:24,1 (0+11), 5. Ukrajina -2:24,9 (0+3), 6. Švédsko -2:36,4 (2+14), ...12. Česko (Mareček, Štvrtecký, Karlík, Václavík) -5:22,7 (3+18).

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Norsko (Arnekleivová, Skoganová, Knottenová, Tandrevoldová) 1:07:39,0 (0+6), 2. Švédsko (Magnussonová, Brorssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -31,6 (0+10), 3. Francie (Guigonnatová, Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) -1:01,5 (1+8), 4. Itálie -1:14,7 (0+5), 5. Německo -1:22,9 (0+7), 6. Rakousko -2:20,1 (0+10), ... 8. Česko (Voborníková, Charvátová, Davidová, Jislová) -2:40,8 (2+12).