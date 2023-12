Proč štafetě chyběl Krčmář? Přiblížil, jak probíhá kontrola jeho stavu

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | Od samého začátku sezony nad tím visel otazník. Zvládne Michal Krčmář, který v létě kvůli nemoci dva měsíce netrénoval, absolvovat v úvodu všechny závody Světového poháru? Štafeta v rakouském Hochfilzenu na to odpověděla. Momentálně to nepůjde. Je to první závod, který česká mužská jednička vynechává. „Nejsem zdravotně stoprocentní,“ hlásil Krčmář už po sobotním stíhacím závodu. České štafetě se bez něj nevedlo. Zato Norové vyhráli skoro o půl minuty.

Před startem sezony sám tvrdil: „Vůbec netuším, jak na tom jsem. Uvidíme, jak se budu po jednotlivých závodech cítit, budeme reagovat podle aktuální situace.“ Michal Krčmář totiž kvůli cytomegaloviru, který napadl jeho organismus, musel vynechat dva měsíce fyzické přípravy. Nikdo tak nevěděl, zda se to v zápřahu Světového poháru projeví, nebo možná spíš kdy se to projeví.

Ještě před startem závodů v rakouském Hochfilzenu říkal kouč mužů Michael Málek, že by to viděl na případnou pauzu až po Vánocích.

„Pokud by to bylo potřeba, směřoval bych to do doby až po prvním trimestru. Ale uvidíme. Kdyby to bylo hodně špatné, zareagujeme hned. Plán byl spíš takový, že kdyby něco bylo, prodloužili bychom pak tréninkovou pauzu mezi Vánoci a Novým rokem a vynechal by třeba Oberhof,“ hlásil Málek.

Proč až v této době, když už na konci závodního bloku v Östersundu hlásil Krčmář ke konci únavu? „Potřebujeme, aby měl dobré podmínky k trénování. Doufejme, že to bude připravené v Novém Městě na Moravě, aby mohl trénovat tam, kde se pojedou nejdůležitější závody sezony,“ dodal trenér.

Jenže s bacily, které teď mezi biatlonisty létají, se vše uspíšilo. Česká mužská jednička vynechala už nedělní štafetu, do které tak nastoupili Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Adam Václavík.

Že k tomu s velkou pravděpodobností dojde, hlásil Krčmář po sobotním stíhacím závodu, ve kterém se po pátečním sprintu vyšplhal o tři místa nahoru na dvacátou příčku, když bylo jeho střelecké konto 1-2-1-0.

„Nejsem zdravotně stoprocentní a zároveň mám za sebou ten cytomegalovirus. Musíme si to projít. Mikuláš je připraven. Nemá smysl, abych jel v polovičním stavu,“ uvědomoval si zkušený biatlonista. Zároveň přiblížil, jak probíhá kontrola jeho zdravotního stavu.

„Sledujeme klidovou tepovou frekvenci, na odběry krve má přijet biochemička, k tomu nějaké mé subjektiní pocity po těle. Těch parametrů je víc. Rozhodujeme se proto opravdu až na poslední chvíli. Nechci z toho dělat drama. Je tu pět kluků, co se týče fyzičky, jsme na tom podobně,“ řekl Krčmář, který má navíc po prvním závodním bloku absolvovat další kontrolní vyšetření v Praze.

V nedělní štafetě ho nahradil Mikuláš Karlík. Čechům se ale vůbec nedařilo, kromě Jonáše Marečka na prvním úseku museli všichni ostatní absolvovat po střelbě vestoje po jednom trestném kole a dojeli tak na konečné dvanácté příčce. Závodu znovu dominovali Norové, kteří vyhráli před druhou Francií téměř o půl minuty, třetí jsou Němci.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:15:38,5 (0 tr. okruhů + 5 dobíjení), 2. Francie (Perrot, Jacquelin, Fabien Claude, Fillon Maillet) -28,7 (0+6), 3. Německo (Zobel, Kühn, Nawrath, Doll) -1:06,9 (1+9), 4. Itálie -1:24,1 (0+11), 5. Ukrajina -2:24,9 (0+3), 6. Švédsko -2:36,4 (2+14), ...12. Česko (Mareček, Štvrtecký, Karlík, Václavík) -5:22,7 (3+18).