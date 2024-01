Trať je špinavá, den k dobru se hodí, říkají Češi k odkladu sprintu

Oberhof znovu potvrdil svou pověst. Počasí ve čtvrtek neumožní mužům nastoupit do plánovaného sprintu. Ten organizátoři kvůli oblevě a předpovědi silného větru přesunuli na páteční dopoledne (11.20 hod.), u žen se zatím nic nemění. Odkládá se tak i vstup do sezony Tomáše Mikysky, který se vrací po letní operaci kolene. „Určitě je dobře, že se závod posunul,“ shodují se čeští muži.

Sníh jen na trati, a to ještě dost špinavý, do toho vytrvalý déšť a na zimu poměrně vysoké teploty. Takové byly v posledních dnech podmínky v německém Oberhofu. Právě v dějišti loňského světového šampionátu měla ve čtvrtek odstartovat druhá část biatlonového Světového poháru. První do ní měli vstoupit muži.

Jenže organizátoři museli závodní itinerář upravit. „Kvůli stávajícímu teplému počasí, dešti a předpovědi silného větru pro čtvrtek byl program SP v Oberhofu změněn,“ napsali pořadatelé.

Už v úterý dávali čeští biatlonisté na sociální sítě příspěvky, na kterých bylo vidět, že kromě oblevy panuje v německém středisku i hodně silný vítr, který biatlon skutečně neumožňuje.

Nejen kvůli tomu čeští biatlonisté uvítali, že sprint pojedou až v pátek dopoledne (od 11.20 hodin).

„Určitě je dobře, že se to posunulo. Jsem rád, že tu máme ještě jeden den navíc. Až dnes jsme měli možnost objet celý okruh, který se jede při sprintu. Zhruba na deseti procentech trati je síh bílý a zbytek je hodně špinavý, měkký, plný kamínků a štěpky,“ přiblížil po středečním tréninku podmínky Jonáš Mareček.

„Ani jsme kvůli tomu neměli na tréninku závodní lyže,“ doplnil Tomáš Mikyska.

Právě pro Mikysku jsou tyto závody důležité a trochu zvláštní. Po zranění kolene na mistrovství světa v letním biatlonu a následné operaci se právě v nich vrací na velkou scénu a původně se těšil i na lepší sníh.

Nejprve byli v jeho případě sice trenéři opatrnější a zmiňovali, že by se český talent mohl vrátit do závodů spíš až v druhé půlce ledna, uzdravování a rehabilitace třiadvacetiletého biatlonisty ale šly lépe a první soutěžní jízdy si odbyl už na konci prosince při IBU CER Cupu v Novém Městě na Moravě.

„Počítáme s tím, že si v Oberhofu vyzkouší sprint a pak případně štafetu. Potřebuje se rozzávodit. V Novém Městě na něm bylo vidět, že mu daly závody zabrat. Byly těžké podmínky, strašná hrabačka, a navíc jel na tréninkových lyžích. Ale i tak se mi na trati líbil,“ řekl kouč mužů Michael Málek pro svazový web.

Vedle Mikysky a tradičních členů A-týmu Michala Krčmáře, Jonáše Marečka a Jakuba Štvrteckého se ukáže poprvé v této sezoně SP také Vítězslav Hornig. Naopak do nižšího IBU Cupu zamířili Adam Václavík, Mikuláš Karlík a z žen Tereza Vinklárková. Ženy absolvují druhou část sezony ve čtveřici Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová.