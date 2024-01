Soukalová poprvé uvidí film o sobě. Režisér: Gabriela se naprosto otevřela

Je jako maratonec v cílové rovince. Petr Větrovský se svým týmem piluje poslední detaily neobyčejného příběhu Gabriely Soukalové. Na plátně vystoupí i biatlonové legendy v čele s Martinem Fourcadem. Bude to hluboký ponor do slavných i temných dní šampionky.

Jak teď vypadají vaše dny?

„Řekl bych, že střih je, zejména na dokumentu, ta nejúmornější část. Aktuálně načínáme s Lizavetou Kharkovicz čtvrtou desítku dní ve střižně. Ale můžu s radostí říct, že příběh Gabriely Soukalové, který je mimořádně turbulentní a nabízí spoustu zatáček nejen doleva a doprava, ale i obraty o 360 stupňů a vzestupy a pády, se konečně podařilo složit. A já musím říct, že jsem s tím filmem nadmíru spokojen. Věřím, že to budu moct říct i poté, kdy ho uvidí Gabriela.“

Pro ni bude určitě vrcholně emotivní zážitek vidět poprvé svůj příběh pro filmové plátno. Jak na ni podle vás zapůsobí?

„Upřímně si myslím, že to Gábinu trošičku roztrhá. Troufnu si říct, že se z nás stali kamarádi. Já ji považuju nejen za svoji velkou kamarádku a skvělého člověka. Vybudoval jsem si s ní důvěrný vztah s ní i s jejím přítelem. Stala se kamarádkou naší rodiny. Zejména kvůli tomu se v určitý čas natáčení zlomilo k tomu, že už ani nevnímala, že ji natáčíme. Tím se naprosto otevřela. A přes emoce, které toho byly častokrát součástí, se vrátila zpátky k těm nejhorším, ale taky nejradostnějším okamžikům jejího dosavadního života.“

Můžete naznačit, co šťastného i temného se ve filmu objeví?

„V určitých polohách se tam objeví to nejzajímavější a nejdůležitější, co prožila. Bude tam podrobně rozebraný vzestup největší biatlonové hvězdy v historii naší země, která ale sportovkyní nikdy být nechtěla, spíš chtěla být umělkyně. Zároveň tam bude jeden z nejtvrdších pádů, které náš sportovní svět pamatuje. Bude velmi podrobně rozebraný, včetně výpovědí lidí, kteří v těch okamžicích hráli nějakou důležitou roli. Film vypráví o tom, jak se s tím vyrovnala a našla v sobě sílu jít dále s stoupat vzhůru. To je velmi motivační.“

Kdo ve filmu například vystupuje?

„Velkou součástí filmu je neuvěřitelná kariéra Gabriely Soukalové, o jejíž velikosti mluví třeba i to, že pro film byli ochotni exkluzivně natáčet taková jména jako Martin Fourcade, Johannes Bö, Tiril Eckhoffová, Dorothea Wiererová, Kaisa Mäkäräinenová a spousty dalších. Musím říct, že když jsem se procházel její kariérou, tak je neskutečné, že Gabriela dokázala posbírat tolik úspěchů, přestože ta kariéra skončila tak předčasně. A upřímně si myslím, že se to v dohledné době jen tak někomu nepovede.“

Film ale obsahuje i nepříjemná témata…

„Gabriela si zaslouží velký respekt za to, že přestože se se všemi lidmi nerozloučila úplně v dobrém, tak vždycky souhlasila, když jsem přišel s nápadem někoho takového natočit. Myslím si, že je fér, aby si diváci udělali svůj názor sami. A aby každý měl možnost ve filmu říct svůj názor. Chtěl bych poděkovat Ondřeji Rybářovi a Jiřímu Hamzovi, kteří byli ochotni se na vzniku dokument podílet svým vyprávěním. Díky tomu je v dokumentu i pohled druhé strany.“