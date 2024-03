Jágr o filmu o Soukalové: Jako z Hollywoodu! O něčem jsem nevěděl

Dokumentární film o životním příběhu Gabriely Soukalové ´Pravda se pořád vyplatí´ vstupuje ve čtvrtek do českých kin, ale několik vyvolených už ho shlédlo na úterní slavnostní premiéře. „Bylo to nahoru dolů, přesně jak to mají rádi v Hollywoodu,“ hodnotila hokejová legenda Jaromír Jágr. Dvaapadesátiletý stále aktivní útočník si galavečer s promítáním nenechal ujít.

Na červený koberec kina Cinema City Slovanský dům přišel Jaromír Jágr v tmavém obleku s rozhalenkou a po boku měl svou přítelkyni Dominiku Branišovou , která se představila ve slušivém šedém kostýmku. Majitel kladenských Rytířů chvilku taky pózoval pro fotografy s hlavní hrdinkou Gabrielou Soukalovou .

Po filmu pak v sobě nechal doznívat dramatický příběh, který viděl na plátně. Obsahuje záběry ze slavných sportovních let Soukalové, ale také bolavé vyprávění o jejích problémech s poruchami příjmu potravy či nevydařeném vztahu s bývalým manželem Petrem Koukalem , který ji poslal na osobní i finanční dno.

„Já to vstřebávám,“ hodnotil Jágr. „Řekl bych, že to bylo úplně jiné, než ty filmy, co točil Petr předtím. Mně to připadalo opravdu jako film, že to ani nebyl dokument, ale jakoby to někdo napsal z Hollywoodu. Bylo to opravdu nahoru dolů, přesně jak to mají rádi v Hollywoodu, protože nikdy nevíte, co přijde příště. Opravdu zajímavý pro lidi. Nebyla to typická sportovní pohádka od začátku do konce.“

Štáb režiséra Petra Větrovského při natáčení sledoval bývalou biatlonovou hvězdu dva roky. Točilo se na místech v Česku, ke kterým má Soukalová pěkné i negativní vzpomínky. Filmaři ale vyrazili i do zahraničí za legendami světového biatlonu, část se natáčela v biatlonovém areálu v Hochfilzenu, kde Soukalová během léta 2022 v utajení pracovala na svém sportovním comebacku, který však nakonec nevyšel kvůli zdravotním problémům.

„Já to obdivuji, protože tohle je těžké nejen natočit, ale sestříhat to tak, aby to bylo pro člověka zajímavé. To si asi nikdo z nás nedokáže představit. Máš asi miliony materiálů a ty z toho musíš vybrat příběh,“ řekl Jágr.

Soukalová sice už před šesti lety vydala svou knihu, film ale zdaleka není její kopií. Od té doby naopak prožila spousty emotivních chvil. Ve snímku například vysvětluje, že výdělky z prodeje knihy, kvůli níž přišla o sponzory, skončily u jejího tehdejšího manžela Petra Koukala. Mluví o těžké životní situaci, do níž se po rozvodu dostala a vysvětluje i okolnosti konce své kariéry.

„Určitě tam byly pasáže, o kterých jsem nevěděl,“ přiznal Jágr.

Cesta filmu kiny začíná ve čtvrtek, Soukalová večer odstartuje svou tour po vybraných českých městech. První zastávkou bude Nové Město na Moravě, kde získala v roce 2013 medaili na mistrovství světa ve smíšené štafetě a v roce 2016 tam vyhrála závod Světového poháru s hromadným startem, kterého si cení jako největšího vítězství kariéry.