První recenze filmu o Soukalové: Velký návrat, bolest přetvořila v naději

Před pondělní komorní předpremiérou, na kterou pozvala klienty a spolupracovníky svého Nadačního fondu Gabi, jež se věnuje pomoci lidem s poruchami příjmu potravy, Gabriela Soukalová prohlásila, že by jí stačilo inspirovat jediného člověka.

Krátce po projekci už měla splněno, protože se v první řadě malého sálu kina Lucerna zvedla žena ve fialovém svetru, Soukalovou objala a řekla: „Jsem po operaci srdce. Ale já to nevzdám, budu bojovat!“

Vypadalo to v tu chvíli spíš jako z nějakého filmu, kde to scénárista s dozněním emocí trochu přehnal. V trochu zasněné atmosféře kina s lucerničkami na stěnách to ale byla realita. Takhle přirozeně na ženu z publika zapůsobil příběh z plátna.

Je totiž opravdu silný, dojemný i krutý, lidský a uvěřitelný. Přesto, že se v něm dějí neuvěřitelné věci. Velká biatlonová vítězství Soukalové možná s několika lety odstupu dojímají ještě víc, na tyhle emoce jsou ostatně sportovní dokumenty s epickou muzikou a záběry do rozzářených tváří fanoušků dělané.

Snímek režiséra Petra Větrovského ale není výpovědí o úspěšné sportovkyni, kterou ve snímku oceňuje plejáda biatlonových legend. Tahle část je jen malou etapou mnohovrstevnatého příběhu, a ještě obsahuje zneklidňující podtón anorexie a bulímie, které šampionku provázely celou kariéru.

V příběhu je to jen jedno z několika temných témat, které z plátna diváka doslova drtí. Soukalová ale v těchto momentech ani náhodou nevyznívá lítostivě. Otevřeně mluví o vztahu se svým bývalým manželem Petrem Koukalem , přičemž zmiňuje i jeho mnohé nevěry. Konkrétně popisuje dopady neradostného manželství, které pro ni končilo na finančním i osobním dně, odklon přízně veřejnosti, jež po vydání kontroverzní knihy lásku k hrdince proměnila ve vlnu nenávistných reakcí.

Příběh dokazuje, že ta vlna trápení Soukalovou opravdu strhla až na dno, na to skutečné, kde už člověk marně hledá sílu jít dál.

První dojem z filmu o Gabriele Soukalové. "Nabízí naději ostatním" Video se připravuje ...

Pak se ale temnota láme, hrdinka opět získává lásku a pomalu hledá cestu zpátky do normálního života. Film popisuje její reálnou snahu o biatlonový comeback, který měl vyvrcholit na nedávném světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě. Po několika měsících tréninku se ale ukázalo, že tělo bývalé závodnice po pěti letech už zátěž neustojí.

Sportovní návrat tak vyšel nazmar. Ten životní se ale Soukalové zdařil. Strach je pro ni jako klec, z které chce vystoupit. Upíná se k naději. Dnes říká: „Všechno je, jak má být.“

Kruté emociální i finanční ztráty nechává být spolu s minulostí. Mluví o štěstí, které nespočívá v luxusu a majetku. „Dneska jsem ráda, že se to stalo. Jsem ráda i za to těžké,“ řekla Soukalová.

Má teď dost síly, aby ji dávala i druhým. Proto svou soukromou předpremiéru uspořádala pro lidi ze svého nadačního fondu – pomocí QR kódu před začátkem filmového představení jim může každý podle svého pomoci. Soukalová si na vlastní kůži prošla tím, co oni. Vyhrála důležitější boj než na mistrovstvích světa. Po projekci o lidech, trpících poruchou příjmu potravy, prohlásila. „Ti lidi nevidí svou hodnotu. Přála bych si, aby ji našli. Život může být hezkej.“

Tohle poselství dává dál žena, která zažila vlastní peklo. Kdo chce pochopit, kým Gabriela Soukalová je, musí tenhle film vidět. Je to jako když slavný dvojitý agent kouzelnického světa Severus Snape ve svých posledních chvílích nabádá Harryho Pottera: „Podívej se na mne!“

Kdo chce, uvidí tu slavnou biatlonistku, i tu odsuzovanou drzou holku s ostrými názory v kontroverzní knize. Ale uvidí hlavně její pravdivý příběh. Na jeho konci přes všechny ošklivé věci není nenávist a zloba. Je tam smíření a nový začátek bez hořkosti.

Plakát filmu Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí