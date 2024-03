Skvělý Krčmář, pak propad Čechů ve štafetě. Davidová těsně za TOP 10

Češi ztratili na vítězné Nory čtyři minuty a 23 vteřin. Hůře si v sezoně vedli jen v prosinci v rakouském Hochfilzenu, kde skončili dvanáctí.

Třiatřicetiletý Krčmář přitom rozběhl štafetu nadějně. Po bezchybné střelbě vleže opravoval vestoje jen jednou a předával první spolu s Francouzi. „Byl to velice těžký úsek. Na trati to strašně bolí. Jak jsme tu v nadmořské výšce, chce to hodně kontrolovat a před střelbou jsem si zvolnil. Jsem ale spokojený, byl to super závod. Možná mi ten časový posun vyhovuje,“ řekl České televizi Krčmář.

Mareček na druhém úseku medailové pozice neudržel. Po třech chybách vleže se propadl na páté místo. Ještě hůře si třiadvacetiletý reprezentant vedl při střelbě vestoje, po níž musel na trestné kolo. Češi klesli na desátou příčku se ztrátou více než minuty a půl na vedoucí Italy.

„Nemám nejmenší tušení. Vleže asi hrála roli nekoncentrace,“ uvedl Mareček. „Bylo to tu stejné jako v tréninku. Akorát na střelnici jsem opakoval chyby z minulých závodů a nedokázal jsem se jich vyvarovat,“ doplnil.

Štvrtecký na třetím úseku opravoval vleže i vestoje jednou a posunul se na osmé místo. Stejnou střeleckou bilanci měl finišman Hornig, kvůli pomalejšímu běhu ale dovezl českou štafetu na 11. příčce.

Norové po Laegreidových třech trestných kolech figurovali až na 20. místě. Tarjei Bö je však po druhém úseku vytáhl na třetí příčku a Johannes Thingnes Bö je vrátil do čela. Finišman Christiansen napravil střelecký kolaps z mistrovství světa v Novém Městě na Moravě a zajistil svému týmu 12. vítězství v závodech Světového poháru za sebou. Norové také stylově oslavili zisk malého křišťálového glóbu.

Nejlepší sprint Davidové

Markéta Davidová byla jedenáctá ve sprintu zaznamenala v této disciplíně nejlepší výsledek v sezoně. O ještě lepší umístění ji připravily dvě střelecké chyby. Zvítězila Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová, která porazila o 13,4 vteřiny vedoucí ženu seriálu Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Třetí skončila další Francouzka Lou Jeanmonnotová.

V první třicítce byla ještě další tři české reprezentantky. Tereza Voborníková po jednom trestném kole skončila šestnáctá, na střelnici bezchybná Jessica Jislová obsadila 24. místo a o dvě příčky za ní byla se dvěma chybami Lucie Charvátová. Debutantka Kristýna Otcovská obsadila 62. příčku.

Sedmadvacetiletá Davidová vyrazila na trať se startovním číslem 22. Při střelbě vleže minula třetí terč a chyby se závodnice z Janova nad Nisou nevyvarovala ani vestoje. Na vítěznou Braisazovou-Bouchetovou ztratila v cíli minutu a 24 vteřin.

„Přijde mi, že celý rok říkám to samé. Na stojce jsem jednu ránu odkládala, potom jsem tam udělala zase nějakou chybu. Přijde mi, že mi to letos neodpouští žádnou malou chybu. Vleže měla být nula a bohužel nebyla,“ řekla České televizi Davidová. „Na trati to bylo hodně těžké. I když to posolili, nic to neudělalo a bořilo se to. Jsem ráda, že to mám za sebou,“ doplnila.

Třiadvacetiletá Voborníková sice na nejlepší běžecky ztrácela, při položce vleže ale byla stoprocentní. Jednu chybu udělala až vestoje. „Tenhle sníh mám ráda, ale dnes to bylo neskutečně těžké. Jsme tu třetí den, což je v nadmořské výšce krize. S Luckou (Charvátovou) jsme byly vyřízené. Doufám, že zítra to bude lepší,“ uvedla Voborníková.

Sedmadvacetiletá Braisazová Bouchetová uspěla i navzdory jednomu trestnému kolu. Ve Světovém poháru vyhrála popáté v sezoně a potřetí ve sprintu. V nejkratší individuální disciplíně uspěla také ve švýcarském Lenzerheide a německém Oberhofu. V SP vyhrála devátý závod v kariéře.

V sobotu je na programu štafeta žen a sprint mužů.

Závod SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA):

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:13:12,3 (3 tr. okruhy + 5 dobíjení), 2. Itálie (Braunhofer, Giacomel, Bionaz, Hofer) -26,5 (0+8), 3. Německo (Strelow, Kühn, Doll, Nawrath) -27,3 (0+8), 4. USA -1:30,0 (1+9), 5. Švédsko -1:46,5 (1+9), 6. Rakousko -3,12,1 (0+8), ... 11. Česko (Krčmář, Mareček, Štvrtecký, Hornig) -4:23,5 (1+11).

Konečné pořadí mužských štafet (po 5 závodech): 1. Norsko 450, 2. Německo 330, 3. Itálie 290 ...9. Česko 162.

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 20:42,7 (1 tr. okruh), 2. Tandrevoldová (Nor.) -13,4 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -19,2 (0), 4. Vittozziová (It.) -29,1 (0), 5. Knottenová (Nor.) -48,2 (0), 6. Gandlerová (Rak.) -1:02,0 (0), ...11. Davidová -1:24,1 (2), 16. Voborníková -1:42,7 (1), 24. Jislová -2:03,0 (0), 26. Charvátová -2:04,7 (2), 62. Otcovská (všechny ČR) -3:39,4 (3).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová 934, 2. Braisazová-Bouchetová 845, 3. Vittozziová 816, 4. Simonová (Fr.) 798, 5. Jeanmonnotová 738, 6. E. Öbergová (Švéd.) 722, ...19. Voborníková 305, 20. Davidová 269, 22. Jislová 246, 38. Charvátová 125.