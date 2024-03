Biatlonové finále: bratrská férovka, nic není jisté. Jak se boduje

Loni už bylo před posledním dílem Světového poháru zcela jasné, kdo si na jeho konci dojde pro velký křišťálový glóbus za celkové vítězství v biatlonové sezoně. A to Johannes Thingnes Bö kvůli nemoci vynechal předposlední štaci. I tak měl své jisté. Letos to ale tak rozhodně není. Největší hrozba navíc přichází z rodiny. Ani u žen stále Ingrid Landmark Tandrevoldová nezvítězila a soupeřky budou útočit do poslední chvíle. Které to jsou?