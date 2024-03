Biatlonisté mají po sezoně, nejlepší z Češek 16. Voborníková. Johannes Bö má další globus

Vittozziová minula pět terčů a doběhla až na začátku třetí desítky. Celkově zvítězila o 23 bodů před Jeanmonnotovou, která poskočila na druhou pozici před Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Devětadvacetiletá Vittozziová měla blízko k zisku velkého křišťálového glóbu už před pěti lety, kdy těsně podlehla krajance Dorothee Wiererové. Ta pak triumf obhájila a nyní na ni v italských barvách navázala Vittozziová.

Nejlepší Češkou v této sezoně SP byla celkově šestnáctá Voborníková. Očekávaná týmová jednička Markéta Davidová skončila o dvě místa za ní. Davidová dnešní závod výborně začala, po úvodní čisté střelbě se dostala do vedoucí skupiny. Po trestném kole na druhé položce vleže z ní však vypadla, a když udělala po třech chybách na každé položce vestoje, znamenalo to navzdory šestému běžeckému času až 26. místo. Před ní skončily dvaadvacátá Jessica Jislová a čtyřiadvacátá Lucie Charvátová, která absolvovala jubilejní 200. start ve Světovém poháru.

Vítězně se rozloučila se sezonou Jeanmonnotová, která vyhrála čtvrtý závod v tomto ročníku. S jedním trestným kolem porazila o 11,9 sekundy Němku Janinu Hettichovou-Walzovou. Třetí skončila Francouzka Gilonne Guigonnatová, která z bezchybné střelby vytěžila premiérové stupně vítězů v kariéře.

Češi v této sezoně Světového poháru ani jednou nedosáhli na umístění na stupních vítězů. Mužský závod s hromadným startem v Canmore na tom nemohl nic změnit, protože se do něj žádný český biatlonista nekvalifikoval. Stejně jako ve sprintu a stíhačce dominoval vítěz celkového hodnocení SP Bö. Tři položky byl bezchybný a do předposledního kola odjížděl s náskokem bezmála tři čtvrtě minuty před nejbližším soupeřem. Na závěrečné stojce sice poslední ránu minul, ale na jeho jedenáctém vítězství v sezoně to nemohlo nic změnit.

Druhý dojel s odstupem 44,5 sekundy jeho norský krajan Johannes Dale-Skjevdal, jenž doplatil na dvě chyby z úvodní položky vleže. Vedení v disciplíně neudržel a J. T. Bö po úspěchu ve stíhacím a vytrvalostním závodě získal třetí malý glóbus. Nevyhrál jen hodnocení sprintu, kde uspěl jeho starší bratr Tarjei.

Za norským duem se třetím místem rozloučil se sezonou Francouz Emilien Jacquelin, jenž na vítěze ztratil přes minutu. Byl v této sezoně nejlepším biatlonistou v elitním seriálu mimo norské barvy. V celkovém pořadí SP obsadil šestou příčku za pěticí Norů.

Ženy (12,5 km)

1. Jeanmonnotová (Fr.) 32:55,0 (1 tr. okruh), 2. Hettichová-Walzová (Něm.) -11,9 (1), 3. Guigonnatová -15,8 (0), 4. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -22,1 (4), 5. Gandlerová (Rak.) -25,6 (1), 6. H. Öbergová (Švéd.) -31,2 (2), ...16. Voborníková -1:28,6 (2), 22. Jislová -2:15,9 (3), 24. Charvátová -2:30,3 (5), 26. Davidová (všechny ČR) -2:35,7 (7).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 4 závodech): 1. Jeanmonnotová 252, 2. Simonová (Fr.) 241, 3. Häckiová-Grossová (Švýc.) 205, ...17. Voborníková 84, 18. Davidová 83, 25. Jislová 48, 39. Charvátová 14.

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. Vittozziová (It.) 1091, 2. Jeanmonnotová 1068, 3. Tandrevoldová (Nor.) 1044, 4. Braisazová-Bouchetová 1025, 5. Simonová 994, 6. Häckiová-Grossová 853, ...16. Voborníková 409, 18. Davidová 361, 26. Jislová 264, 32. Charvátová 195.