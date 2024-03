První změna v biatlonu! Střelecký kouč Emmons končí na vlastní žádost

V českém biatlonu se po nepovedené sezoně dají čekat změny v realizačních týmech. Nyní přišla první, i když možná nečekaná. Matt Emmons působil u české reprezentace od léta 2022, svaz informoval, že skončil na vlastní žádost.

Po posledním závodě sezony naznačila největší současná hvězda Markéta Davidová problémy v českém týmu. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport v kanadském Canmore se rozpovídala o tom, co ji trápilo a co se jí nelíbilo. Třeba k týmové podpoře řekla: „Nebylo to zázemí takové, jaké by mělo být, když se závodníkovi nedaří. Takže si dovolím říct, že byl problém někde jinde.“

Víc konkrétní však být nechtěla. „Asi se k tomu nechci veřejně vyjadřovat, ale mám potřebu to minimálně naznačit, protože myslím, že lidi, kterých se to týká, jestli to uslyší, tak se třeba chytnou trošku za nos,“ směřovala své poznámky a náznaky evidentně konkrétním lidem.

Právě Matta Emmonse společně s trenérem ženské reprezentace Egilem Gjellandem nicméně ocenila. Bez jejich pomoci by prý předčasně ukončila sezonu. „Hodněkrát jsem ztratila sílu bojovat, kdyby tu nebyli Matt s Egilem, sezonu nedojedu,“ řekla Davidová.