Hamza o změnách: Systém musíme přehodnotit. Jasno bude do května

Markéta Davidová v závěru sezony přes média řekla své. Nebo spíš naznačila. Nelíbilo se jí zázemí v době, kdy se jí nedařilo, byť co to konkrétně znamená, neprozradila. A lze z náznaků vyčíst i to, že její stížnosti směřovaly také k servisu lyží.

Prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza nic z toho veřejně komentovat nechce. Podle něj je nyní nejdůležitější udělat společné setkání úplně celého týmu a tam vše probrat a zanalyzovat.

„My si musíme všichni sednout - závodníci, trenéři, bafuňáři, servisáci - a vyříkat si, co kdo viděl špatně a na základě toho přijmout nějaké kroky. Musíme si nalít čistého vína mezi sebou a od toho se odpíchnout. To je jediná šance, jak to posunout dál,“ prohlásil šéf českého svazu, který je zároveň viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie (IBU).

Sám si je moc dobře vědom, že tato sezona, v níž po 14 letech nezískali ani jedno umístění na stupních vítězů, se Čechům vůbec nepovedla. „Budeme ji hodnotit jako neúspěšnou,“ řekl na rovinu.

Cesta, kterou se Češi vydali, se ukázala jako nesprávná. „Neudělali jsme žádný krok dopředu. Takže musíme celý systém přehodnotit. Je to vidět na příkladu Perrota nebo Hartwega. To jsou kluci, kteří jezdili s Kubou Štvrteckým, Tomášem Mikyskou, Mikulášem Karlíkem. Oni jsou dneska v absolutní světové špičce a my se tam někde plácáme. Spousta fandů řekne, že za to můžeme já s Ondrou Rybářem. Určitě za to můžeme všichni, a máme všichni spoluzodpovědnost. Ale budeme si taky muset všichni říct, co děláme dobře a co špatně. A každý budeme muset začít sám u sebe,“ poznamenal Hamza.

Tím hlavním, co český tým sešouplo výrazně dolů, byla v sezoně 2023/24 střelba. Památná je štafeta v Hochfilzenu, při které šli muži na tři trestná kola.

„Byla to alfa a omega toho, jak jsme šli dolů. Máme jednu z nejhorších střeleb ze všech družstev,“ potvrdil český boss.

A právě tady už k jedné změně došlo. Po dvou sezonách u týmu skončil Američan Matthew Emmons, který byl první rok střeleckým koučem mužů, v poslední sezoně pomáhal i ženám. Manžel střelecké olympijské vítězky Kateřiny Emmons podle vyjádření svazu končí na vlastní žádost.

Druhou složkou biatlonového výkonu je běh na lyžích. Na ty si během sezony častěji, než bývalo zvykem, postěžovali závodníci v rozhovorech. Došlo to až tak daleko, že situaci musel jet do Ruhpoldingu řešit sportovní ředitel Rybář.

Šlo o první sezonu, která se jela s vosky neobsahujícími fluor. Podle Hamzy měly výkyvy v lyžích všechny světové federace.

„Ale myslím, že nejjednodušší je vždycky pro každého vymluvit se na lyže. Ano, určitě nemáme stoprocentní servis. Chyby dělá servis, Hamza, Rybář, ale i sportovci musí začít každý sám u sebe, jestli jsme společně na správné cestě po všech stránkách.“

Ke změnám, které mají být komplexní, má dojít nejpozději do konce dubna, aby pak mohla už bez potíží a v plné personální síle začít příprava na další sezonu. Jejím vrcholem bude mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide.

„Musíme se nachystat na novou sezonu, v případě personálních změn si musíme říct, kudy půjdeme, nebo nepůjdeme. Musí to také schválit výbor federace, není to o tom, že si to rozhoduju sám,“ dodal Hamza.

Ne vše v uplynulém ročníku však bylo špatně. Další pokroky udělala například Tereza Voborníková. Mladé biatlonistce bude v květnu 24 let a vypadá to u ní spíš na průběžné pokroky než na nějaký náhlý skok.

„Tím, jak se bude zlepšovat její fyzická výkonnost, což souvisí také trošku s věkem, má šanci se posouvat a být stabilní členkou světové desítky. Protože spousta závodnic skončila a ona je jedna z té mladé generace, která chytla šanci za pačesy,“ vidí šéf Českého biatlonu její potenciál.

Velkou devízou je u ní poměrně stabilní střelba. Ta je silnou stránku také Tomáše Mikysky a Jonáše Marečka. Mikyska se mohl předvést už letos, jenže ho v rozletu zbrzdilo zranění a operace kolene.

„Z hlediska střelby jsou oba takoví přirození talenti. Nemusí nad tím moc přemýšlet, střelbu mají danou od pánaboha. Myslím, že u Mikyse, díky tomu, že je takový volnomyšlenkář, chvilkami je to super, chvilkami je to malinko na škodu. Já jsem mu zakázal, aby hrál fotbal, protože všechna jeho zranění kolene jsou z fotbalu, ale on to stejně nedodrží,“ smál se Hamza.