Soukalová uzavírá turné. Byla jsem napnutá jak struna, říká o přijetí filmu

Bude to její poslední výstřel. Pět týdnů po premiéře filmu Pravda se vyplatí, kde vypověděla svůj příběh, biatlonová legenda Gabriela Soukalová naposledy absolvuje setkání s diváky při své tour po republice. Ve čtvrtek ho skončí tam, kde začala - v ikonických prostorách pražského kina Lucerna. Ze zákulisí nakukovala a zkoumala výrazy na tvářích prvních diváků. Pro Gabrielu Soukalovou to začátkem března v kině Lucerna bylo poprvé, co viděla reakce lidí na svůj příběh na plátně. „Byla jsem napnutá jak struna. Koukala jsem do sálu, jak se tváří lidi. Vytvářela jsem si obrázek o tom celku,“ vzpomíná Soukalová.