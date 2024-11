Za lepšími výsledky. Český biatlon po změnách: Byli bychom za blázny...

To, na co býval český příznivec biatlonu v předchozích letech zvyklý, v minulé sezoně nepřišlo. Ani jednou neslavili české ženy nebo muži umístění na pódiu. Ve Světovém poháru dosáhla nejlepšího výsledku Tereza Voborníková, když dojela pátá ve vytrvalostním závodu v Oslu. Na světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě pak přinesla nejlepší domácí výsledek Markéta Davidová, a to 9. příčku ve stíhacím závodu.

Bylo jasné, že na to už musí vedení Českého biatlonového svazu zareagovat. Na jaře nejprve na vlastní žádost odešel střelecký trenér (hlavně mužů) Matt Emmons, svaz pak rozvázal smlouvu i s hlavním koučem žen Egilem Gjellandem, což některé závodnice v čele s Markétou Davidovou nesly těžce.

K ženám nově přišli Luca Bormolini a Lukáš Dostál. Mužský trenérský tým rozšířil někdejší úspěšný reprezentant Ondřej Moravec, který nyní tvoří duo se zkušeným Michaelem Málkem. To ale není konec všem změnám. Aby měli závodníci co nejlepší podmínky, začali Češi spolupracovat s dalšími odborníky.

„Věřím, že jsme udělali maximum pro to, abychom se vrátili na lepší vlnu, než na jaké jsme se pohybovali minulou sezonu,“ říká ke změnám šéf Českého biatlonu Jiří Hamza.

Na změny byl nejvyšší čas. Olympijské hry, ke kterým už někteří začínají vzhlížet, proběhnou totiž v únoru 2026, tedy za rok a čtvrt. „Každý v týmu se snaží přinést, co je potřeba. Když funguje tým, daří se lépe i v individuálních závodech. Tohle byl krok k Olympijským hrám, které jsou za rok, a doufám, že to povede správným směrem. Byli bychom za blázny, kdybychom do toho nesáhli, protože chcete jít do olympijské sezony s vidinou toho, že můžete uspět,“ přidal se sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář.

Nejvíc však bude záležet na tom, jak se závodníci se změnami vypořádají. Většina z nich si je zatím chválí. Novinky v přípravě přivítali, podle některých se i zlepšila atmosféra v celém týmu.

„Co se týče naladění a atmosféry, třeba Ondra Moravec je velmi příjemný článek týmu. Nečiší z něj žádný stres, jen pozitivní věci. A když během celého roku cestujeme, takovíhle lidi jsou nejvíc potřeba, ti, kteří jsou veselí,“ je ráda nejlepší česká žena minulé sezony Tereza Voborníková.

S Moravcem jako trenérem se ale zase tolik nepotká, jeho hlavní role je v mužském týmu. Ale i nová dvojice koučů žen jí hodně sedla.

„Pro mě to byla určitě velmi pozitivní změna a vřele jsem ji uvítala. Hlavně jsme si sedli lidsky, což je pro mě velmi důležitý faktor, abych si s těmito lidmi i rozuměla. A zároveň jeden trenér je český, takže komunikace je fajn i v tom, že s jedním mluvím anglicky, a když mu neřeknu všechno, tak mu to zase řekne ten druhý,“ poukazuje Voborníková na to, že Bormolini je Ital.

To muži tentokrát žádnou jazykovou bariéru řešit nemusí, oba trenéři jsou Češi. Navíc Moravcův velký přínos je v tom, že se stále na trénink dokáže dívat očima závodníků, čehož si jeho svěřenci cení.

„Je to s ním super. Dává nám hodně rad. Všechno je s ním v pohodě, žádné stresy,“ vyzdvihuje Moravcovy přednosti Tomáš Mikyska.

Ačkoliv na střelnici se víc zabydlel Málek, zatímco jeho kolega se zaměřuje víc na to, co se děje na trati. „Občas ale poradí se střelbou, on střílel dobře vždycky, tak se to hodí. Jinak se snaží radit na trati, když něco děláme blbě,“ dodává velká česká mužská naděje.

Oba sportovci také vyzdvihli spolupráci s norským expertem na techniku běhu Perem Torvikem. „Myslím, že nám ho seslalo samo nebe. Všichni jsme to hrozně ocenili,“ je nadšená Voborníková.

Sezona odstartuje už tuto sobotu ve finském Kontiolahti, změny by se ale měly projevovat spíš v horizontu dalších týdnů až měsíců.

Program sezony 2024/25

Světový pohár

Kontiolahti (Fin.): 30. 11.-8. 12.

Hochfilzen (Rak.): 13.-15. 12.

Annecy-Le Grand Bornand (Fr.): 19.-22. 12.

Oberhof (Něm.): 9.-12. 1.

Ruhpolding (Něm.): 15.-19. 1.

Anterselva (It.): 23.-26. 1.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ: 6.-9. 3.

Pokljuka (Slovin.): 13.-16. 3.

Oslo-Holmenkollen (Nor.): 21.-23. 3.

Mistrovství světa