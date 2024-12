Změny v biatlonu: kontroverzní losování, jiné body a mladíci jen do 23 let

S novou sezonou přichází i několik novinek v biatlonových pravidlech. Nejzásadnějším a také nejvíc budícím rozruch mezi závodníky je nový systém startovních skupin, neboli to, jak se budou losovat startovní čísla. Má to být výhra pro diváky u televize, někteří biatlonisté se ale bojí o svá vítězství. Co na to Davidová a spol.? Upraveno bylo opět také bodování v rámci Světového poháru, nebo barva startovního čísla obhájce na mistrovství světa.

Změna bodování

Už na minulou sezonu se bodové zisky za jednotlivá umístění měnily, teď po dohodě mezi Mezinárodní biatlonovou unií (IBU) a Komisí sportovců dochází k menším úpravám, týkajících se bodů za třetí až deváté místo.

Umístění 2023/24 2024/25 1. místo 90 bodů 90 bodů 2. místo 75 75 3. místo 60 65 4. místo 50 55 5. místo 45 50 6. místo 40 45 7. místo 36 41 8. místo 34 37 9. místo 32 34 10. místo 31 31

Vyšší odměny

V nové sezoně vzrostou celkové odměny. Zatímco v minulém ročníku dosahovaly prize money na částku 9 174 450 eur, v nadcházející sezoně to bude 9 366 700 eur. Stejné to bude i v ročníku 2025/26, ovšem s tím rozdílem, že se kvůli olympijským hrám nepojede mistrovství světa. Z toho důvodu narostou odměny v SP o 1 598 500 eur.

Nevýhodné losování?

Část nových pravidel, která vzbudila u některých biatlonistů nevoli, se týká nového systému startovních skupin ve sprintu a vytrvalostních závodech. Tam doteď platilo, že trenéři mohli závodníky do skupin nasazovat libovolně. Nově je stanoveno, že elitní atleti z první patnáctky pořadí Světového poháru (červená skupina) vyrazí na trať se startovními čísly 46 až 74.

Ti umístění mezi 16. a 30. příčkou budou zařazeni do modré skupiny, pro kterou budou losována čísla 16 až 44. Čísla 1 až 15 připadnou nenasazeným závodníkům, poslední skupinu (zelenou) vytvoří biatlonisté s vysokými kvalifikačními body. Nenasazené závodníky budou trenéři dál rovnoměrně rozdělovat do první, druhé a třetí skupiny. Mezi nasazené biatlonisty bude nalosován vždy jeden nenasazený.

Důvodem změn bylo to, že dosud vyrážely největší hvězdy na trať sprintů a vytrvalostních závodů hned v úvodu a do cíle dorazily ve chvíli, kdy polovina závodníků ještě ani nebyla na trati. Bitva o pódium tak byla často rozhodnuta už velmi brzy a vzrušení televizních diváků v půli přenosu výrazně kleslo. Pro zatraktivnění závodů tak přichází IBU s tímto novým systémem.

Ne všichni s ním však souhlasí. Proti je například biatlonová legenda Ole Einar Björndalen. „Pokud lídr Světového poháru vyjede s číslem 74 a jeho největší konkurent s číslem 46, tak si myslím, že to může na trati udělat rozdíl 30 sekund,“ prohlásil Nor.

Změna se nelíbí ani norské reprezentaci. „Jsem trochu zklamaný, že se tak rozhodli. Dali jsme jasnou zpětnou vazbu, že to nepovažujeme za správné,“ prohlásil pro NRK manažer norské reprezentace Per Arne Botnan.

„Všichni souhlasíme, že změny jsou potřeba, ale myslíme si, že tyto budou příliš drastické. Bude to špatně v několika ohledech,“ řekl Botnan a zdůraznil, že to nebude fér vůči nejlepším biatlonistům.

Také v českém týmu vzbudila novinka spíš negativní pocity. „My na tom sice můžeme částečně vydělat, ale neříkám, že je to dobře. Jedna věc je argumentace IBU, aby lidi koukali na přenos delší dobu. Já se trošku bojím, aby si přenos nezapínali o to později. Ta druhá je, že ať chceme nebo ne, tak to závodníky znevýhodní. Sice se to dělá tak, že se pořadatelé snaží udržet trať co nejvíc tvrdou, solí se. Ale zkrátka to neudrží. První a třetí skupina vždycky byl a bude rozdíl, to ať se na mě nikdo nezlobí,“ říká nový trenér mužů Ondřej Moravec.

Ani Markétě Davidové se pravidlo nezalíbilo. „Není to podle mě úplně správně. Zase se protlačil nějaký zájem kvůli televizi. Nebere se ohled na závodníky. Ve spoustě podmínek to nemusí být úplně fér. Zima už prostě nebývá taková. Většina závodníků s touto změnou nesouhlasila, přesto se to odhlasovalo.“

Naopak italská hvězda a čtyřnásobná mistryně světa Dorothea Wiererová úpravu pravidel vítá. „Mluvila jsem s člověkem z IBU, který mi situaci vysvětlil. Pochopila jsem, že by některé televizní kontrakty mohly být obnoveny za nižší částky, než jsou ty současné, i když popularita biatlonu roste. To by pro náš sport určitě nebylo dobré. Sama můžu potvrdit, že i když naše disciplína roste, pořád nedosahuje úrovně jiných sportů, které mají velký zásah,“ popisovala webu Fondo Italia.

To by podle ní mohl být problém pro budoucí generace závodníků. „Já jsem na konci kariéry, ale pro mladé sportovce, kteří mají spoustu let před sebou, je důležité, aby biatlon neztrácel na atraktivitě a získával prostor v konkurenci jiných sportů,“ dodala Italka.

Také sportovní ředitel Daniel Böhm z IBU se nechal slyšet, že chápe, že nejlepší sportovci si myslí, že systém může být nespravedlivý, ovšem zdůraznil, že spravedlnost je pro mezinárodní unii jednou z nejdůležitějších věcí.

„Pořád chceme, aby vyhráli ti nejlepší,“ řekl Böhm.

Potvrzuje to i fakt, že nový systém losování se bude teprve testovat a bude platit zatím pro první třetinu sezony. Podle toho, jak se osvědčí, se s ním bude pracovat dále.

Další novinky

Tím ale změny nekončí. Dotknou se třeba i mladých sportovců. Od nové sezony totiž o modrý dres nebudou bojovat biatlonistky a biatlonisté do 25 let, ale pouze do 23. Znamená to například, že Tereza Voborníková už do modré soutěže nemůže zasáhnout, ačkoliv podle starých regulí by do této kategorie stále spadala. Z Čechů tak budou body do soutěže o modrý dres sbírat jen Luděk Abrahám a Veronika Novotná, pokud se dostanou do týmu pro SP.

Pro mistrovství světa se pak mění barvy startovních čísel. Odlišnou bude mít pouze obhájce titulu v dané disciplíně, a to zlatou. K vidění už nebude žádné žluté, červené a modré startovní číslo.