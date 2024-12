Biatlon ONLINE: Bída i ve štafetě mužů, Češi končí dvanáctí. Pojedou ženy

Poprvé v kariéře se mezi světovou elitou postavil na úvodní úsek české štafety Hornig s pověstí dobrého střelce. Od úvodu se začali hašteřit hlavní favorité z Norska a Francie, za které rozjeli závod Sturla Holm Laegreid a Fabien Claude.

Tentokrát však byly statistiky postavené na hlavu. Hornig totiž celkem čtyřikrát dobíjel, což není výsledek excelentního střelce, naopak český reprezentant měl z prvních úseků třetí nejlepší běžecký čas, když ztratil dohromady jen 22 sekund na nejrychlejšího Francouze Claudea. „Za mě byly lyže perfektní. Měl jsem je oproti jiným klukům super. Mohl jsem se na ně spolehnout,“ pochvaloval si pětadvacetiletý biatlonista z Jilemnice.

Bohužel ale Horniga zradila střelba vestoje, na kterou dorazil dokonce jako třetí. Jenže musel třikrát dobíjet. Možná tak přecenil síly. Po závodě prozradil, že měl potíže, které ho potkaly už v přípravě. „Na stojce se mi hrozně klepaly nohy, ale nevím z čeho. Setkal jsem se s tím i v druhém nominačním závodě ve Vuokatti. Teď zase. Bohužel příčinu nevím,“ řekl muž, který rozjížděl českou štafetu.

Předal Michalu Krčmářovi na čtrnáctém místě téměř minutu za Francií. A populární Bimbo i v neděli potvrdil, že se do nové sezony dobře vyspal coby střelec. Nechyboval ani jednou a v Kontiolahti zatím z 20 ran neminul.

„Nenechám se rozptylovat, dělám si to svoje a daří se mi to. Dnes jsem udělal zase komedianta po ležce, kdy jsem si nenahodil hned zbraň a asi pět, sedm sekund jsem ji tam chytal všude možně. Zbytečný čas pryč,“ litoval Krčmář.

Bohužel se jeho dobrá střelba neprojevila na posunu české štafety. Běžecky to totiž na rozdíl od Horniga moc nešlo. Krčmář ztrácel i v konfrontaci s Belgií (Langer), Finskem (Hiidensalo), Slovinskem (Vidmar) a dalšími státy, které bychom si přáli, aby česká jednička porážela.

„Asi to odpovídá mému pocitu. Necítil jsem se na trati úplně dobře. Jsou to pořád první závody. Musíme si to nějak vyhodnotit,“ řekl zkušený český závodník poté, co zjistil, že měl až třináctý nejrychlejší běžecký čas druhého úseku. Mezitím si Francie zásluhou Quentina Fillona Mailleta vytvářela klíčový náskok na čele před Norskem a Švédskem.

Na třetím úseku z podivně zabržděného výkonu nevybočil ani Jonáš Mareček. Ve 23 letech nejmladší z českého kvarteta chyboval celkem dvakrát, ale na lyžích se propadl. „Když všichni předvedeme dobrý výkon a budeme vědět, že jsme udělali maximum, tak je jedno, jestli jsme čtvrtí nebo osmí,“ řekl po závodě, ale divák u televize si mohl povzdechnout, kéž by to bylo aspoň to osmé místo. Mareček totiž Štvrteckému předával na 13. pozici a ani on nedokázal český tým výrazně posunout, protože většina štafet před ním už měla skálopevný náskok. V běhu z Čechů kromě Horniga nikdo nepřesvědčil.

Na čele ukázala svou sílu Francie, protože ta si od koncovky prvního úseku jela za jasnou výhrou, kdy na Nory a Švédy měla chvíli i minutový náskok. Nakonec Jacquelin jako finišman nemusel závažně sprintovat do cíle jako v sobotu, kdy senzačně a na poslední chvíli padl s Norem Soerumem ve smíšených štafetách.

Tentokrát široko daleko nikdo nebyl a Jacquelin si závěr závodu užil. V souboji Johannese Bö a Sebastiana Samuelssona byl lepší na posledním úseku norský šampion. Norové tak brali druhé místo, Švédové doplnili stupně vítězů. Češi zakončili závod na 12. místě s mankem přes pět minut.

SP v biatlonu v Kontiolahti - štafety:

Muži (4x7,5 km): 1. Francie (Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:18:24,4 (0 tr. okruhů + 2 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, Strömsheim, J. T. Bö) -25,8 (0+3), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:37,8 (0+10), 4. Německo -2:03,9 (1+9), 5. Finsko -2:46,4 (0+4), 6. USA -2:58,6 (0+11), ...12. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký) -5:15,8 (0+9).

17:25 ženy (4x6 km ženy).