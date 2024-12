Dvě chyby na začátku, pak Davidová vydřela 10. místo. Hornig patnáctý

Parádní výhra v sobotním sprintu byla pro Markétu Davidovou ohromným hnacím motorem i v nedělním závodu s hromadným startem. Ačkoliv tentokrát na střelnici přišly chyby, na trati bojovala česká hrdinka, co to šlo, a opět patřila k nejrychlejším běžkyním. O první místo se sváděl tuhý boj, který nakonec ovládla Elvira Öbergová.

Když sportovec vyhraje závod, je to pro něj velká vzpruha i do toho dalšího, kde už by teoreticky mohly docházet síly. Tak jako v případě prvního dílu biatlonového Světového poháru a Markéty Davidové. V sobotu ovládla sprint a udělala velkou radost všem českým fanouškům. O den později, v posledním závodu první zastávky, ji to motivovalo k bojovnému výkonu i po první střelbě, která se úplně nepovedla.

Davidová na ni přijela jako 11., jenže dvakrát netrefila (šlo o poslední dva terče). Kvůli tomu jí patřila na následném mezičase až 29. příčka. Ztrátu se snažila Češka dohánět na trati. Na druhou střelbu přijela jako 25. závodnice se ztrátou 42, 2 sekundy, navíc tentokrát odstřílela čistě a posunula se na 22. místo.

Na třetí střelbě zaznamenala Davidová velký posun díky bezchybné střelbě. Na ni přijížděla jako jednadvacátá, odjížděla už na 11. příčce. Na trati jí opět jely skvěle lyže, a tak postupně stahovala, propracovala se na devátou příčku, na které přijela i na poslední střelbu. Jenže jedna chyba a tím pádem trestné kolo zabránilo dalšímu posunu ženy, která den před tím ovládla sprint.

Z jedenáctého místa se díky výbornému běhu na trati zvládla posunout ještě na desátou příčku v cíli.

Na čele se vedoucí závodnice hodně střídaly. Rychle takzvaný masák rozjela Elvira Öbergová, která ale při první střelbě jednou chybovala a na první místo se dostala domácí hrdinka Suvi Minkkinenová. Po druhé položce vleže se do vedení dostala Francouzka Richardová. Na trati ale uháněla jako blesk její krajanka Justine Braisazová-Bouchetová, která přijela s drobným náskokem na první položku vestoje. Jenže na ní hned dvakrát chybovala, a střelnici tak jako první opustila veteránka Dorothea Wiererová, která sice střílela opatrněji, ale bezchybně. Na trati ji však začaly stíhat Franziska Preussová a Elvira Öbergová.

Na střelnici při poslední položce sice stála Italka na stavu číslo 1, jenže přišla pro ni první chyba celého závodu, a před ni se dostalo hned několik závodnic. První z nich byla Julia Simonová, následovaná bezchybnou Elvirou Öbergovou a další Švédkou Annou Mugnussonovou.

Na trati se projevila síla Öbergové na lyžích. Ve stoupání bez problémů předběhla Simonovou. Velký boj se sváděl o třetí místo, to nakonec udolala Němka Preusoová.

Další závody přijdou na řadu koncem dalšího týdne, kdy se biatlonisté přesunou do rakouského Hochfilzenu.

Hornig při debutu zapsal životní 15. místo

Biatlonista Vítězslav Hornig si ve svém prvním závodě s hromadným startem vyjel na Světovém poháru v Kontiolahti životní 15. místo. O ještě lepší výsledek ho připravily tři chyby na střelnici. Vyhrál Francouz Éric Perrot a v této disciplíně oslavil první triumf mezi elitou.

Pětadvacetiletý Hornig se do závodu s hromadným startem kvalifikoval poprvé a měl číslo 21, které mu patřilo ve Světovém poháru. Na první položce jednou chyboval a propadl se do třetí desítky. Na další trestné kolo musel po druhé ležce a nepolepšil si, ale nula na úvodní stojce ho vynesla na 20. místo. Na závěrečné položce sice jednou minul, ale chybovali i ostatní, takže se posunul na 17. pozici. Tu v závěrečném okruhu ještě o dvě místa vylepšil.

Po 22. příčce ve sprintu z Kontiolahti si tak Hornig znovu vylepšil kariérní maximum, poprvé se v závodě SP dostal do nejlepší dvacítky. Před touto sezonou v SP jen jednou bodoval.

Perrot chyboval jen jednou na druhé položce vleže. Po třetí střelbě se dostal do čela a nikoho už před sebe nepustil. Krajana Quentina Fillona Mailleta, jenž musel na tři trestná kola, udržel o 9,1 sekundy za sebou. Po březnovém sprintu v americkém Soldier Hollow zapsal Perrot druhý triumf v seriálu. Třetí skončil Nor Sturla Holm Laegreid.

V 17:10 odstartuje závod s hromadným startem žen s vítězkou sobotního sprintu Markétou Davidovou.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Perrot 37:12,9 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -9,1 (3), 3. Laegreid (Nor.) -11,5 (2), 4. Riethmüller (Něm.) -17,7 (1), 5. Sörum -34,6 (3), 6. Christiansen (oba Nor.) -45,4 (2), ...15. Hornig (ČR) -1:25,2 (3).

Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Perrot 165, 2. Laegreid 164, 3. J. T. Bö (Nor.) 159, 4. Jacquelin (Fr.) 144, 5. Fillon Maillet 136, 6. Strömsheim (Nor.) 131, ...20. Hornig 59, 31. Krčmář 27, 56. Štvrtecký (oba ČR) 1.

Ženy (12,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 35:58,6 (2), 2. Simonová (Fr.) -16,2 (2), 3. Preussová -19,1 (2), 4. Voigtová -19,9 (0), 5. Tannheimerová (všechny Něm.) -20,1 (1), 6. Wiererová (It.) -25,3 (1), ...10. Davidová (ČR) -56,6 (3).

Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. E. Öbergová 230, 2. Preussová 170, 3. Jeanmonnotová (Fr.) 151, 4. Davidová 132, 5. Minkkinenová (Fin.) 126, 6. Halvarssonová (Švéd.) 114, ...35. Voborníková 21, 43. Jislová 17, 47. Charvátová 12, 50. Otcovská (všechny ČR) 9.