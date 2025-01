Böův hon na Björndalena: těžký úkol. Musí vyhrát každý druhý závod

Vypadalo to, že vyrovnat a také překonat rekord v počtu výher nebude pro Johannese Thingnese Böa žádný problém. Jenže ve chvíli, kdy šokoval celý biatlonový svět svým rozhodnutím skončit kariéru po této sezoně, už má Ole Einar Björndalen mnohem větší naději, že by rekord v podobě 95 výher mohl udržet. K vyrovnání chybí největší současné biatlonové hvězdě 7 vítězství. Stroj na výhry už se ale v této sezoně zadrhává častěji než dřív a příležitosti jsou omezené.

Když minulý týden během Světového poháru v Německém Ruhpoldingu přišel Johannes Thingnes Bö se svým nečekaným prohlášením, byl nejprve Ole Einar Björndalen zaskočen jako všichni ostatní. Tuto zprávu totiž očekával pouze Böův starší bratr Tarjei, jenž o rozhodnutí věděl od Vánoc, a tým norských mužů, kterým ji sdělil Johannes toho rána. Jinak ale nikdo!

A dost možná se po chvíli Björndalenovi i trochu ulevilo. Bö byl totiž po delší době jediným, kdo jednomu z nejlepších biatlonistů historie mohl sebrat rekord v počtu elitních výher (ZOH, MS, SP).

Při mnoha Björndalenových vyjádřeních bylo patrné, že by se s tím smiřoval jen těžko. Často z jeho úst zaznívalo: „Dnes to mají o něco jednodušší, my jsme neměli tolik závodů.“ Rivalita byla cítit také v tom, že starší Nor byl jedním z největších kritiků toho mladšího, ať už šlo o jeho přípravu mimo tým a podobně.

Bö v této sezoně nebyl tak přesvědčivý

Když se počítalo s tím, že Johannes Bö ukončí kariéru až po příští sezoně, musel být Björndalen hodně nervózní. Teď už ale šancí o dost ubylo. Konkrétně je to už jen třináct individuálních závodů, ve kterých potřebuje Bö sedmkrát vyhrát pro to, aby Björndalena vyrovnal. Teď má totiž na svém kontě 88 zářezů.

V této sezoně ale nebyl Bö tak přesvědčivý jako v těch minulých. Zatímco v předchozím ročníku si v individuálních stratech připsal 11 výher, teď má zatím jen tři. Naposledy v Ruhpoldingu v závodu s hromadným startem bral bronz. To však bylo pouhý den po jeho velmi emotivním vystoupení na tiskové konferenci. Navíc se ještě stále dostával z následků nemoci, kterou prodělal s celou rodinou během Vánoc.

Teď už se ale bude muset začít pořádně ohánět, aby první příčka v historické tabulce výher patřila jemu, nebo ji alespoň zaujímal společně s Björndalenem. Individuálních závodů do konce sezony, a tím pádem i Bövy kariéry, se jede 13.

Individuální závody do konce sezony

(= Böovy příležitosti v honbě za rekordem)