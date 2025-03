Krčmář se ve stíhačce posunul o 19 míst: Teď se těším na derby. Jeho tip?

Čtyři nuly na střelnici, lepší scénář pro vás asi ani být nemohl, že?

„Souhlasím, maximálně šlo střílet rychleji. Ale jsem rád, že jsem se výkonem na střelnici mohl odvděčit fanouškům za to, jakou perfektní kulisu nám tu vytváří. Atmosféra je úžasná, užívám si to tu od čtvrtka, v neděli zase ve štafetě. Kdyby to bylo takhle všude, nikdy neskončím kariéru. To je obrovská odměna, před takovou kulisou chcete jezdit každý den.“

Sprint se vám ve čtvrtek tolik nepovedl. Není ale někdy lepší startovat do stíhačky víc ze zadních pozic a nemít na sebe takový tlak?

„Je zbytečné ohlížet se za čtvrtkem. To bych si mohl v kariéře vyčítat spoustu závodů, co jsem mohl udělat jinak. Já se snažil udělat to nejlepší, co šlo. Myslím, že se to celkem povedlo.“

Jak se vám závodí v takovémto teple?

„Teplo je opravdu obrovské, já to absolutně nemám rád. Proto jsem si vybral zimní sport, abych nezažíval tohle počasí. Bohužel i v tomto našem zimním sportu to přichází, ale musíme se s tím vypořádat. Organizátoři připravili trať perfektně, klobouk dolů, jak to zvládají v takových podmínkách. Ale kdybyste se podívali na záběry 20, 30 let zpátky, tak to není o lyžování, ale o chození ve sněhu. A my tady furt lyžujeme i v takových podmínkách. Musíme to zvládnout, hydratovat tělo, osvěžovat se. Ale je to náročnější.“

Co na vaše výkony tady říká táta, také bývalý biatlonista, teď už ovšem jen fanoušek?

„Ten to prožívá možná víc než já. (směje se) Doufám, že jsem mu udělal radost. Málokdy mě extra pochválí, tak to máme nastavené. Jsem rád, že mi nastavuje zrcadlo. Asi radost měl, i když oba víme, že ne vše bylo ideální. Nejen taťka, ale celá rodina, měl jsem tu početný fanclub svých blízkých. Jsem rád, že mě mohli vidět při takovém výkonu.“

Posun o 19 míst dopředu se vám už dlouho nepovedl.

„Jsem rád, že jsem našel vnitřní klid na střelnici, zvolil jsem dobře taktiku, závod mě bavil. Čtyři nuly je hezká odměna tady pro ty skvělé fanoušky. Ale i pro každého biatlonistu. Neděje se to mockrát za sezonu, takže jsem rád, je to speciální pocit, když se to povede.“

Těšíte se při takovéto kulise na nedělní štafetu?

„Na to se s klukama všichni těšíme. Musíme zregenerovat a každý z nás musí ze sebe dostat maximum a uvidíme, na co to bude stačit. Ale těšíme se, půjdeme do toho naplno.“

Dřív ale přijde na řadu fotbalové derby. Budete ho sledovat?

„Určitě si to pustím. Doufám, že děti budou unavené, o přestávce půjdou spát a druhou půli si užiju. První poločas budu tak nějak vnímat s dětmi.“

Jaký tipujete výsledek?

„2:1 pro Spartu.“ (usměje se)